2026. március 23. 12:50

Hadházy megmutatta Matolcsy harmincmilliós "budiját"

Matolcsy György regnálása idején 30 millió forintba került az MNB-székházban csak az elnöki mosdó felújítása. Hadházy Ákos most képeket tett közzé Facebook-oldalán az elnöki mellékhelyiségről, illetve a hitetlenkedők kedvéért egyet az íróasztalról is a volt jegybankelnök névjegykártyáival.

A korábban a 444 által ismertetett információkat Hadházy azzal egészítette ki, hogy a mosdó előtti gardróbszobába egy 2,5 millió forintos fotel került.

Szerinte az egész épületről ordít, hogy a cél a minél több pénz elköltése volt. A független képviselő azt írta: az elképesztő luxus a devizahitelesek szenvedéséből született.

Hadházy Ákos érvelése szerint ugyanis az MNB-székházra a pénz akkor keletkezett, amikor a devizahitelek forintosításánál az MNB 260 forintért adta el a bankoknak azt a frankot, amit 160-ért vett. (Ezt annak idején többen is felvetették, jelezve, hogy a módszerrel leginkább a jegybank járt jól.)

A felújítással Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a cégét (Raw Development Kft.) bízták meg, de Hadházy szerint nem a jegybankelnök fia a főbűnös, hanem az apja, Orbán Viktor „jobbkeze”, aki még mindig „szabadlábon grasszál”.

A független képviselő később bemutatta a székház elnöki irodáját is, ahol az asztalon Széchenyi István szobrocskája is áll. Szerinte a legnagyobb magyar mellett Matolcsy György is bekerülhet majd a történelemkönyvekbe, ő úgy, mint a legnagyobb magyar bankrabló.

Az MNB-székház felújításáról 2019-ben döntöttek. A beruházás miatt a számvevőszéki vizsgálat és az új, Varga Mihály-féle MNB-vezetés feljelentése alapján büntetőeljárás is indult. Korábban Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója azt mondta: a közpénz visszaszerzéséhez a vállalkozási szerződés megtámadása lett volna a célravezető, éppen azért, mert Somlai Bálint érdekeltsége eredetileg 54 milliárdos projektre szerződött, miközben 103,5 milliárd forint lett a beruházás.

