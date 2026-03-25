2026. március 25. 20:20

Orbán a híveinek: "olyan többséggel nyerünk, ami meglepi majd a világot"

A Fidesz-KDNP meg fogja nyerni a választást, olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerda este Esztergomban tartott kampánygyűlésén.

A kormányfő azt mondta: régóta van a politikában, ismeri a saját népét és a saját híveit, a "polgári-nemzeti keresztény értékrendű embereket".

"A mi fajtánk olyan, hogy az adót az utolsó pillanatban fizeti be (...) És ez van a választáskor is" - fogalmazott. Úgy folytatta: "mesélhetnek" neki a tiszások, és jöhetnek felmérésekkel, de a kormányoldal támogatói előjöttek, és egyre többen vannak a választás közeledtével.

"A végén mindenki előjön, mindenki kiáll, mindenki megjelenik, és meg fogjuk nyerni ezt a választást olyan többséggel, amely mindenkit, az egész világot meg fogja lepni. Mert mindenhol, ahol járok, látom, hogy mi vagyunk többen" - jelentette ki.

(MTI nyomán)