Anyaország :: 2026. március 26. 17:06 ::

Önvezető autók álltak tesztüzembe Budapesten

Önvezető autók álltak tesztüzembe Budapesten, a csütörtökön bemutatott két jármű a próbaüzem során a főváros I. kerületének utcáit járja.

A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén, ilyen bonyolult közlekedési környezetben is, akkor "nincs olyan helye a világnak, ahol ne tudnának".

A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. A balesetekért 90 százalékos valószínűséggel a járművezetők felelősek; az önvezető technológiák segítik a közlekedési balesetek elkerülését, valamint a környezetterhelés csökkentését - tette hozzá.

Kiemelte: Magyarország hozzájárul mindkét globális ügyhöz, először Budapesten, majd több városban is, különböző környezetben üzembe helyezik a két autót. A következő időszakban lehetőség lesz arra, hogy ezekkel az érdeklődők szélesebb körben is megismerkedjenek.

A járművek teljesen biztonságosak, és senkinek a munkáját nem veszik el - hangsúlyozta Palkovics László.

(MTI)