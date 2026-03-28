Toroczkai László népszerűsége húzhatja még feljebb a Mi Hazánk-listát a Nézőpont szerint

Változatlanul Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között – derül ki a Nézőpont Intézet március végi közvélemény-kutatásából. A DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a parlamentbe jutási küszöböt - írják szerkesztőségünknek is elküldött levelükben.



Kép: Pavel Bogolepov/Népszava

A parlamenti választások pártok közötti versenyére nem csupán az adott politikai formáció támogatottsága, hanem vezetőik népszerűsége is erős befolyással van. Ez különösen a kisebb, a parlamentbe jutás öt százalékos küszöbének környékén ingadozó pártok esetében lehet sorsfordító, hiszen az listavezető kedveltsége lehet éppen az a faktor, ami végül az országgyűlésbe segíti az adott pártot. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása a Fidesz, a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom elnökének, egyben pártlistájának vezetőjének népszerűségét mérte meg a 2026-os országgyűlési választás kampányában.

(Ez azt jelenti, hogy a két legnagyobbnak mért párt listavezetője kevésbé népszerű, mint pártjaik, hiszen a Nézőpont a Fidesznek 46, a Tiszának pedig 40 százalékot mért legutóbbi kutatása alapján - a szerk.) A kutatás szerint Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal. Vele szemben a Tisza Párt vezetője szinte azonos mértékű hátrányban van, mint pártja a kormánypárthoz képest, hiszen népszerűsége 5 százalékponttal alacsonyabb a miniszterelnöknél, a teljes felnőtt népesség 37 százaléka tartja inkább szimpatikusnak.

(Mint ismeretes, a legfrissebb Nézőpont-kutatás 8 szálalékra mérte a nemzeti pártot - a szerk.) Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhatnak az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják voksukat. A két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságánál. Toroczkai László 8 százalékponttal haladja meg a Mi Hazánk Mozgalom, Dobrev Kláráé pedig 5 százalékponttal a DK támogatottságát.Relatív népszerűségük erősíti pártjuk parlamentbe kerülési esélyeit, hiszen személyük további szavazatokat vonzhatnak az ellenzéki érzelmű szavazóktól, különösen azoktól, akik kormányellenes attitűddel rendelkeznek ugyan, de Magyar Péterrel szembeni ellenszenvük eltántorítja őket attól, hogy a Tisza Pártra adják voksukat.

Módszertan

A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. március 23. és 24. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A kérdést 5 fokú skálán lekérdezve az 5-4 osztályzatok kerülnek megjelenítésre.