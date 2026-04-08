Anyaország, Háború :: 2026. április 8. 17:24 ::

Washington Post: Szijjártó 2024-ben telefonon bizonygatta az iráni külügyérnek, hogy semmi közünk az izraeli csipogókhoz

Szijjártó Péter a Hezbollah csipogóinak felrobbantása után, 2024 szeptemberében telefonon bizonygatta az iráni külügyminiszternek, hogy Magyarországnak semmi köze a libanoni csoport elleni támadáshoz – írja a Washington Post, melyet a Telex szemlézett. Az amerikai lap mindezt a telefonbeszélgetésről készült leirat alapján írja, amelyet a lap szerint nyugati titkosszolgálatok megszereztek és hitelesítettek.

2024 szeptemberében egyszerre felrobbantak az Izraellel háborúzó libanoni Hezbollah tagjai által használt csipogók, a támadásban 12 ember meghalt, és több mint kétezer megsérült. A támadás mögött mindenki az izraeli titkosszolgálatot sejtette, Benjámin Netanjahu pedig meg is erősítette, hogy Izraelnek köze van a támadáshoz. Az ügybe Magyarország is belekeveredett, a tajvani márkájú csipogókat ugyanis egy BAC Consulting Kft. nevű magyar cég közvetítésével kerülhettek Libanonba.

Szijjártó Péter a Washington Post által megszerzett leirat szerint a támadás után felhívta Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert, akinek azt mondta, a csipogókat nem Magyarországon gyártották, azok sosem jártak Magyarországon, Magyarországnak semmi köze nem volt fizikailag a csipogókhoz. Azt is mondta, hogy a magyar titkosszolgálatok minden információt megosztottak az iráni szolgálatokkal, és hozzátette:

Ha még bármilyen információra szüksége van, keressen, mindig állok szolgálatára.

A leirat szerint az iráni külügyminiszter nagyon hálás volt Szijjártó segítségéért.

Frissítés: Szijjártó: "a Hezbollah a világ egyik leghírhedtebb terrorszervezete"

Ismét jól látszik, hogy az emberek mindig számíthatnak arra, hogy a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot, ahogy az történt 2024-ben is, amikor hazánk nagyon közel állt ahhoz, hogy a Hezbollah terrorista szervezet célpontjává váljon - reagált az iráni kollégájával folytatott korábbi telefonhívásának kiszivárogtatására Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az iráni kollégájával folytatott 2024-es telefonbeszélgetéséről kiszivárogtatott átiratokkal kapcsolatban leszögezte, hogy elég jól láthatóan továbbra is zajlik a külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba.

"Kiderült, hogy külföldi titkosszolgálatok folyamatosan hallgatták le a telefonhívásaimat, és most ezeket nyilvánosságra is hozzák. Nyilván azzal a céllal, hogy befolyásolják a magyarországi parlamenti választás eredményét" - vélekedett.

"Ma egy olyan telefonbeszélgetés is belekerült a hírekbe, amely nagyjából két éve történt köztem és az iráni külügyminiszter között. Talán emlékeznek rá, ez volt az az időszak, amikor Libanonban a hírhedt Hezbollah terrorszervezethez kapcsolódó személyek csipogói felrobbantak, és akkor olyan álhíreket kezdtek terjeszteni a sajtóban, amelyek arról szóltak, hogy Magyarországnak ezekhez a robbantásokhoz köze lehetett" - idézte fel.

"Próbáltak minket azzal vádolni, hogy itt készültek a csipogók, vagy itt kereskedtek vele, mindenesetre Magyarországot bele akarták keverni ebbe a robbantássorozatba, és mivel a Hezbollah a világ egyik leghírhedtebb terrorszervezete, nagyon közel voltunk ahhoz, hogy Magyarországot terrortámadások célpontjává tegyék" - folytatta.

"Ezért kellett gyorsan tisztázni a helyzetet, akkor beszéltem is az iráni külügyminiszterrel, jeleztem neki, hogy Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincs ehhez a robbantássorozathoz. Jeleztem, hogy a magyar szolgálatok készen állnak az erre vonatkozó konzultációkra az iráni szolgálatokkal" - tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy sikerült is tisztázni a helyzetet, így hazánk nem lett terrorszervezetek és terrorista támadások célpontja.

"Ha ezt a tisztázást nem tettük volna meg, csak a Jóisten tudja, milyen terrortámadások történhettek volna Magyarországon, de ebből a hívásból is látszik, hogy Magyarország kormányára, a szuverén nemzeti kormányra a magyar emberek számíthatnak, mi mindig megvédjük Magyarországot, mindig megvédjük a magyar emberek biztonságát" - hangsúlyozta.

A miniszter végül sérelmezte, hogy sajnos ezzel nincsen mindenki így, "van, aki nem érti ennek a jelentőségét, hiszen emlékezzünk arra, amikor a Tisza Párt elnöke is beállt abba a hullámba, amikor megpróbálták azt a látszatot kelteni, mintha a szír elnök Budapesten keresztül menekült volna".

"Kiderült, hogy akkor is egy olyan képet tettek fel, ami nem is Magyarországon meg nem is akkor készült, de az is egy nagyon veszélyes esemény, nagyon veszélyes jelenet volt, hiszen az ilyen álhírek, amiket a Hezbollah terjesztett rólunk, vagy amibe Magyar Péter is később beleállt, mind-mind Magyarországot terrortámadások célpontjaivá tehetik, nem szabad ezzel játszani" - húzta alá.

"Úgyhogy a magyar emberek természetesen továbbra is számíthatnak Magyarország szuverén nemzeti kormányára. Bármilyen veszély van, mi mindentől meg fogjuk védeni a magyar embereket, mint ahogy megtettük ebben a hivatkozott esetben is. Megmentettük, megóvtuk Magyarországot attól, hogy a Hezbollah vagy más terrorszervezetek célpontjává váljon" - összegzett.

(MTI)