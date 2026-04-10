2026. április 10. 19:40

BKK: a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosokat is busszal kell pótolni keddtől

A 17-es, a 19-es és a 41-es villamosok helyett egy szakaszon pótlóbusz jár április 14-től várhatóan egy hétig, mert közművezetéket javítanak a Frankel Leó úton az Üstökös utca és a Vidra utca között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a 17-es villamos rövidített útvonalon közlekedik a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között. A 19-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Batthyány tér, valamint a Bécsi út/Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között közlekedik, valamint a 41-es villamos rövidített útvonalon jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Batthyány tér között.

A 17-es villamos helyett 17-es pótlóbusz közlekedik a Széll Kálmán tér és a Komjádi Béla utca között. A 19-es és a 41-es villamosok helyett 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik a Batthyány tér és a Komjádi Béla utca között.

A Bécsi út felől érkező villamosokról a pótlóbuszokra a Komjádi Béla utcánál, a pótlóbuszokról a Bécsi út felé induló villamosokra pedig a Szent Lukács Gyógyfürdőnél érdemes átszállni.

A Bécsi út és a Vörösvári út térségéből a belváros felé a BKK az 1-es villamost ajánlja Flórián téri átszállással a 9-es autóbuszra, vagy a Göncz Árpád városközpontban a 3-as metróra - írta a BKK.