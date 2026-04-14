3700 szavazó hiányzik még a Mi Hazánk 7. mandátumához a 342 000 mellé - folytatódik a számlálás

Meglenne a 7. mandátumunk is, ha egyéniben is a Mi Hazánkra szavazott volna mindenki, aki listán. Úgy is fogalmazhatunk: csupán 3700 szavazó hiányzik még a 7. mandátumhoz a 342 000 mellé, szurkoljunk a folyamatban lévő szavazatszámlálásban! - írja bejegyzésében Novák Előd kampányfőnök, alább a folytatás.

Pedig feleannyi mi hazánkos átszavazó sem volt egyéniben, mint négy éve. A mintegy 350 ezer szavazónkból csak kb. tízezer, míg a 2022-es választáson még kb. 23 ezer volt ez a szám. Az ellenkező hatást érték el a fideszes propagandisták félrevezető kampányával, vagy sikerült a 2X Mi Hazánk-kampánnyal visszafordítani a mieinket, hiszen tehát a négy évvel korábbihoz képest nem többszörösére nőtt, hanem feleződött az átszavazóink száma, egyre több a teljesen hűséges mi hazánkos, köszönjük!

A szavazatok feldolgozása még zajlik, jelenleg 7385 voks (azaz kb. feleannyi szavazó) hiányzik a 7. mandátumhoz (négy éve még kevesebb, 333 hiányzott), de a d'Hondt-mátrix még jelentősen változik a szavazatösszesítések során.

Elhallgatás, hazug lejáratókampány, cigány szavazók szervezett szállítása - volt minden ellenünk, de becsülettel helytálltunk, a parlamenti pártok közül egyedül mi maradtunk talpon. Bár sokan átszavaztak listán is a két nagyobb párt valamelyikére a riogatás közepette, de a Mi Hazánkkal szimpatizálók száma a négy évvel korábbihoz képest nagyjából megduplázódott, ezt bizonyítja a szimpatizánsként feliratkozók vagy a szavazatszámlálóink száma, láttuk a lakossági fórumainkra be sem férő részvevőket is. A kampányunk hibátlan volt az elnöki értékelés szerint is.

Míg nekünk a hitelességünk a legnagyobb értékünk, a Fidesz-vezetés elhallgatta a valódi közvélemény-kutatási adatokat a sajátjaik elől is, megtévesztve küldte őket a már reménytelen harcba. Magyar Péter, az újfideszes tanítvány leiskolázta ófideszes mesterét, aki kisegérnek minősítette magát, amikor Putyinnal beszélt. És akik vasárnap még a Fideszre szavaztak, azok is elkezdenek áramlani a Mi Hazánk felé. A Tisza-hívő körében most csodavárás van, de éveken belül csalódás lesz.

A Jobbik végül már el sem tudott indulni (a megmaradt néhány jelöltje jellemzően fél százalékot sem kapott), a DK is megsemmisült, a Kutyapárt ezentúl nem kap állami támogatást, sőt vissza kéne fizessen 680 millió forintot. A „függetlenek” is leszerepeltek, pl. a korábbi győztes Csárdi Antal 1%-ot sem kapott. Ez persze azt is mutatja (ahogy az ismeretlen Tisza-jelöltek győzelme is), hogy egyéni jelöltként is valójában pártra szavaznak az emberek, tehát nehéz egy jó kampánnyal is sokat hozzátenni. A Mi Hazánk jelöltjeinek eredményei közt most kisebb a szórás, a legnehezebb terepnek minősülő Budapesten erősödtünk a legtöbbet (az országosan + 10 ezer szavazat fele itt volt növekményként a négy évvel korábbihoz képest).

A Mi Hazánk frakciója ismét korlátozott mozgástérben fog dolgozni, de mindent megszavazunk, ami a magyar emberek érdekeit szolgálja, akárki nyújtsa is be, nem zsigeri ellenzék leszünk, hanem konstruktívak. A korábbi hét ellenzéki párt helyett csak kettő lesz, így sokkal hangsúlyosabban meg kell jelenjenek majd álláspontjaink a hírekben, hiszen eddig érthető módon pl. nem is listázták, hogy a hétféle párt mikor hogyan szavazott.

Köszönet a szavazóinknak, akik bebizonyították, hogy van harmadik út.

Köszönet a jelöltjeinknek, akik széllel szemben küzdöttek, elképesztő munkát végezve, mind a 106-an kitartottak, Magyar Péter hazugságával szemben is.

Köszönet a sok ezer aktivistánknak, akik ellensúlyozták a média elhallgatását.

Köszönet a Mi Hazánk szavazatszámlálóinak is, akiknek száma 2022-höz képest majdnem megduplázódott.

Találkozzunk az ország legnagyobb majálisán , amit a Mi Hazánk Mozgalom szervez május 1-jén a Bikás parkban!

(Technikai megjegyzés: az egyéniben átszavazók kiszámolásának módja: az országos listánkon a töredékszavazatokkal együtt jelenleg 670 336 szavazat van, listán 342 416, tehát 327920 az egyéni jelöltekből származó töredékszavazat, miközben a hazai listás szavazatok száma 338 628 (külhoni magyarok nem szavazhatnak egyéni jelöltre), a kettő különbsége 10708, mely a külföldről érkező szavazatok feldolgozásával várhatóan csökkeni fog, hiszen a külföldön élő magyarok kevésbé hallgatnak a fideszes propagandára.

Négy éve az országos listánkon a töredékszavazatokkal együtt 639551 szavazat volt, listán 332487, tehát 307064 volt az egyéni jelöltekből származó töredékszavazat, miközben a hazai listás szavazatok száma 329651, a kettő különbsége 22587 volt.)