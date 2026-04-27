Elemzés: nem a Fidesznek, hanem a Mi Hazánknak van esélye megjeleníteni a jobboldali alternatívát a Tiszával szemben

Friss elemzésben vette górcső alá Orbán Viktor és a Fidesz helyzetét a Political Capital, az apropó az volt, hogy a leköszönő miniszterelnök 1990 óta először nem ül be a parlamentbe.

Ez kétségtelenül egy korszak vége, de még nem a teljes visszavonulás. Inkább a lecsúszás egy állomása – írja az elemzés.

Felvetik, hogy „Orbán hasonló stratégiát követ, mint a 2002-es választási veresége után, még ha vannak is különbségek. Bár akkor is a Fidesz de facto vezetője volt, első bukásakor hivatalosan már két éve más töltötte be a Fidesz elnöki pozícióját, és ekkor sem a párthoz tért vissza, hanem a polgári körök szervezésével egy új, személyesen hozzá kötődő hálózatot igyekezett felépíteni. A pártelnöki székbe végül 2003 májusában ült vissza, és az azóta eltelt 23 év alatt komolyan vehető kihívója sem volt soha. 2002-vel ellentétben most, az előrehozott tisztújításon saját magát ajánlja pártelnöknek, ami annyiban érthető, hogy rajta kívül tényleg senkinek nincs esélye megmenteni a szétesés szélén álló Fideszt – de neki sem sok.”

Az elemzés szerint azért ugyanakkor nem jók Orbán esélyei, mert „saját helyzete és a politikai környezet is gyökeresen eltér a 2002-estől. Akkor Orbán egy sikeresnek tartott kormányzás után állt szemben a magabiztosnak aligha nevezhető Medgyessy Péterrel és veszekedő koalíciójával. Ma viszont 16 év gyenge megítélésű kormányzásának terhe nehezedik Orbánra, akinek személyes imázsa is elfáradt az ereje teljében lévő Magyar Péterrel szemben. 24 éve a Fidesz kis különbséggel veszített választást, támogatottsága legfeljebb megfogyatkozott, ma viszont összeomlóban van.” A Medián adatai szerint már csak mintegy 1,6 millióan szavaznának Orbán Viktor pártjára, és ez aligha a gödör alja.

„A nemzetközi mintákat tekintve Orbán Jarosław Kaczyński példáját próbálja követni, aki a pártelnöki címet megtartva évek óta háttérből irányítja pártját és annak politikusait. Nagy különbség, hogy Kaczyński még kormányzati pozícióból lépett hátra, így csak részben égett rá a 2023-as (jóval kisebb arányú) vereség, pártja pedig, a Jog és Igazságosság (PiS) továbbra is erős, olyannyira, hogy a jövő évi választás megnyerésére is van esélye.”

Egyelőre – érvel a PC elemzése – tartalmi szempontból sem látszik, hogy miként újíthatná meg Orbán a Fideszt.

A párt újjászervezésének ígéretén túl nincsenek témái,

a kampányban megfogalmazott üzenetei az óriási vereség miatt hiteltelenné váltak,

az elmúlt években építgetett világpolitikai szerepét egy csapásra elveszítette.

Ráadásul a várható elszámoltatási ügyek miatt egyre kedvezőtlenebb lesz számára a politikai környezet, így mind jobban defenzívába szorulhat.

Az elemzés azzal zárul: bár „a Tisza-kormányra óriási gazdasági-társadalmi nehézségek várnak, ebből a Fidesz nem fog automatikusan profitálni. A Tiszával szembeni jobboldali alternatívát sokkal inkább a Mi Hazánknak van esélye megjeleníteni.”

(24 nyomán)