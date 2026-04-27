2026. április 27. 17:19

Beismerő vallomást tett a berlini terrortámadásra készülő szíriai - így akart "megtisztulni a bűneitől"

Terrortámadás előkészítését ismerte be hétfőn egy 22 éves szíriai férfi, aki a vád szerint az interneten radikalizálódva tervezett merényletet elkövetni a német fővárosban. A férfit még azelőtt fogták el, hogy összeállította volna a robbanószerkezetét.

A berlini Moabit büntetőbíróságon zajló per első napján a vádlott kijelentette: "szerencséje volt", hogy még az elkövetés előtt elfogták.

A november óta előzetes letartóztatásban levő férfi a vád szerint zsidók és más "hitetlenek" elleni merényletre készült a német fővárosban - először késsel, majd öngyilkos merénylettel. A férfit alkotmányos rend elleni súlyos erőszakos bűncselekmény előkészítésével, terrorizmus finanszírozásával és terrorista propaganda terjesztésével vádolják.

A vádlott vallomása szerint 2023 végén munkavállalás céljával érkezett Németországba, később azonban a TikTokhoz hasonló online platformokon radikalizálódott. A mártírságot kutatta, és az Iszlám Állam terroristacsoporttal kapcsolatos online kiadványokat böngészett.

"Mintha az ördög szállt volna meg. Az ötleteimet az Iszlám Állam ihlette" - mondta a vádlott.

A nyomozás szerint a férfi robbanószerkezetek készítéséről gyűjtött információkat, és online csevegésekben vitatta meg a lehetséges támadást. Az interneten egy kést, valamint több olyan eszközt is vásárolt, amelyek alkalmasak robbanó- és gyújtószerkezetek előállítására. Már majdnem elkészült egy robbanószerkezet összeállításával, és az első kísérleteket is elvégezte. Abban a hitben élt, hogy a merénylettel "megtisztul bűneitől", és mártírként tisztelik majd.

