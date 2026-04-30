Két újabb tiszás miniszter nevét jelentették be

Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön.

Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök-jelölt azt írta: Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén.

Hozzátette: a rendvédelemben is a Tisza programjában megfogalmazott vezérelv, a működő és emberséges Magyarország megteremtése fog érvényesülni.

"Ahhoz, hogy mindenben a magyar embereket és hazát szolgáló, valóban szolgáltató rendőrséget, katasztrófavédelmet, tűzoltóságot, büntetés-végrehajtást és szakszolgálatokat építsünk, első feladatunk lesz, hogy helyreállítsuk a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét" - hangsúlyozta Magyar Péter, hozzátéve: a Tisza-kormány alatt "végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, a jogszabályoknak megfelelve, esküjéhez hűen végezze".

A legfontosabb céljuk és feladatuk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján - emelte ki.

A rendvédelmi munkatársak felé elvárásként jelölte meg Magyar Péter a hatékony szakmai munkát, a jogszabályok betartását és betartatását, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy "a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra". "Kizárólag a magyar embereket kell szolgálniuk, nem pártutasításokat" - húzta alá.

Magyar Péter bejegyzésében közölte: a Tisza kormányzása alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások. Mindenki teheti újra a dolgát: tisztességgel, az esküjéhez híven, a magyar emberekért, megbecsülve - írta.

Megjegyezte: feladat lesz bőven. Vissza kell építeni a megbecsültséget és a közbizalmat, szakmai, törvényes, "a nemzetet szolgáló munkát fogunk közösen végezni".

Kitért arra, hogy a jövőben a sport is a Belügyminisztérium felügyelete alá fog tartozni. A versenysport sikerei mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja.

Kiemelt cél lesz a források hatékony felhasználása is - írta -, hozzátéve: törekvésük, hogy ne csupán büszkék legyenek eredményeinkre, hanem hogy egyre többen sportoljanak, és valóban sportoló nemzetté váljunk.

Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter



Melléthei-Barna Mártont, a Tisza Párt jogi vezetőjét kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön.

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért; "gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról" - írta Facebook-oldalán Magyar Péter.

Hangsúlyozta: a következő időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy "a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció, és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen".

A leendő miniszter feladata lesz továbbá a jogalkotás minőségének helyreállítása, a szükséges átláthatóság biztosítása és a megfelelő szintű szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása - tette hozzá Magyar Péter.

(MTI)