2026. május 6. 13:56

A Legfőbb Ügyészség jobbnak látta megszüntetni Szabó Bence gyanúsítotti jogállását

A Legfőbb Ügyészség kedden megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását – erről a volt rendőrszázados számolt be Instagram-oldalán. A hírt Szabó Bence ügyvédje, Laczó Adrienn is megerősítette.

Ahogy azt a volt százados a bejegyzésében írja, a Legfőbb Ügyészség azzal indokolta mostani döntését, hogy Szabó Bence hivatali visszaélés bűntette miatti gyanúsítása idő előtti volt, és „jelenleg az is valószínűsíthető”, hogy az általa elkövetett cselekmény nem irányult jogtalan előny szerzésére vagy jogtalan hátrány okozására. Utóbbi kapcsán ugyanakkor megjegyzték, hogy a lehetősége még fennáll annak, hogy a nyomozás során feltárnak olyan bizonyítékot, ami a közérdekű célt cáfolja.

– Jelenleg úgy tűnik, tényleg közérdek volt a célom, nem a Direkt36 jogtalan előnyhöz segítése – fordította le a hivatalos szöveget követőinek Szabó Bence, emlékeztetve ugyanakkor, hogy a szóban forgó nyomozás továbbra is zajlik, a lefoglalt eszközeit például továbbra is vizsgálják.

Szabó Bence neve március végén vált ismertté a nyilvánosságban, miután a Direkt36 kamerái előtt a nevét és arcát vállalva mondta el egy interjúban, hogy tudása szerint nemzetbiztonsági eszközökkel próbálhatták meg bedönteni a Tisza Pártot a választás előtt. Szabó az interjúban arról beszélt, hogy 2025 júliusában gyermekpornográfia gyanújával indult nyomozás két, a Tisza Párthoz köthető informatikus ellen, de ilyen tartalmat végül nem találtak. A lefoglalt adatokból szerinte inkább az rajzolódott ki, hogy a Tisza informatikai rendszerének feltörésére, akár megbénítására irányuló akció zajlott.

Szabó Bencénél ezután házkutatást tartottak, majd hivatali visszaélés gyanújával gyanúsították meg, Pintér Sándor akkori belügyminiszter pedig árulónak nevezte.

