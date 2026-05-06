2026. május 6. 14:10

Elhunyt Fazekas László 92-szeres válogatott labdarúgó

Hosszan tartó, súlyos betegséget követően 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az Újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csatára.

A hír a Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán jelent meg, az egykori olimpiai bajnok ugyanis 1980 és 1984 között a belga klub labdarúgója, 1995-ben és 1996-ban pedig az edzője volt.

A Kapa becenévvel illetett támadó Magyarországon kizárólag az Újpesti Dózsában futballozott, kilencszer nyert bajnoki címet a lila-fehérekkel, egyszer Magyar Népköztársasági Kupát, valamint háromszor elhódította a gólkirályi címet is, sőt 1980-ban a 36 góljával európai ezüstcipős volt, csak a Lierse belga csatára, Erwin Vandenbergh volt nála többször (39) eredményes abban az idényben.

Csaknem 33 éves volt, amikor az Antwerpenhez szerződött, de négy idény után is maradt Belgiumban, és a St. Truidenhez igazolt.

A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örökrangsor hatodik helyén áll, játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az ötkarikás aranyérmet 1968-ban, Mexikóvárosban nyert.

(MTI)