2026. május 6. 14:01

A Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Katzenbach-ügyben hozott elsőfokú ítéletet

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán hatályon kívül helyezte a Katzenbach-gyilkosságban hozott elsőfokú ítéletet, és egyben új eljárás lefolytatását írta elő.

A táblabíróság indoklása szerint a Fővárosi Törvényszék súlyos eljárásjogi hibát vétett, ami megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. Elmaradt például a bizonyítékok egymással összefüggő, teljes körű, együttes értékelése.

A törvényszék első fokon 2025 áprilisában életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte az ügy három vádlottját, akik a vádirat szerint 2009 szeptemberében meggyilkolták Katzenbach Imrét, az MTK egykori labdarúgóját.

A táblabíróság fenntartotta a három vádlott letartóztatását.

(MTI)