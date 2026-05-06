Anyaország :: 2026. május 6. 17:55 ::

A Magyar Hang szerint Orbán a Fidesz és a saját karrierje végéről beszélt zárt körben

A Magyar Hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos pártszerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után.



Fotó: Polyák Attila

Ezek az informális fórumok az ország különböző pontjain jönnének létre, és céljuk az lenne, hogy helyben továbbra is hiteles, a Fideszhez kötődő szereplők segítségével vonjanak be értelmiségieket, véleményformálókat, valamint új irányokat keressenek egy jövőbeli, a jelenlegi pártformán túlmutató politikai formáció számára.

A lap értesülése szerint ebben a gondolkodási folyamatban szerepet kaphat Navracsics Tibor is, aki egyéni körzetben elszenvedett veresége után nem jutott be a parlamentbe, nem kért listás helyet, és a választást követően a visszavonulását is bejelentette. A Magyar Hang úgy tudja, végül Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök győzte meg arról, hogy mégis vegyen részt a politikai oldalon belüli megújulás előkészítésében.

A megújulással kapcsolatban azonban nemcsak a tartalom, hanem a forma és a név is kérdéses. A lap forrásai szerint Orbán zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz mint politikai márka annyira elhasználódott és megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre, sőt, a távozó kormányfő azt is mérlegeli, hogy a sikeres újrakezdést már saját személye is akadályozhatja, ezért nem zárja ki, hogy az említett gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul.

Ennek mintáját egyes források szerint a lengyel PiS korábbi vezetőjének, Jarosław Kaczyńskinek a szerepfelfogása jelenti számára – egy erősen visszafogott, háttérből támogatott részvétel.

Egyelőre ugyanakkor nincs konkrét elképzelés arról, milyen név vagy szervezeti forma válthatná fel, ezért erre legalább egy–másfél éves gondolkodási időszakot szánnának.

(24 nyomán)