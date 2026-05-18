Anyaország :: 2026. május 18. 21:45 ::

Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strassburgban

Hétfőre virradóan megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strassburgban, a helyi rendőrség magyar állampolgárok, Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviselete, valamint a helyi önkormányzat feljelentése alapján megkezdte az ismeretlen tettes vagy tettesek felkutatását.

Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád megosztott információi szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már a második eset, ugyanis Petőfi Sándornak a róla elnevezett strassburgi téren álló emlékművét péntekre virradóan is megtámadták.

Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronzplakettet lefeszegették és ellopták. Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronzplakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint - a nyomok alapján - megpróbáltak kidönteni. A tettes vagy tettesek kiléte és indítéka ismeretlen - tájékoztatott.

A diplomáciai képviselet a közösségi oldalán megdöbbenésének adott hangot, és elítélte az esetet. Emlékeztettek: az emlékmű Petőfi Sándor előtt tiszteleg, aki személyében a magyar szabadság, a nemzeti függetlenség és az európai demokratikus értékek egyik legfontosabb jelképe. A Strassburgban felállított alkotás nemcsak a magyar közösség számára bír kiemelt jelentőséggel, hanem a magyar-francia kulturális kapcsolatok és az európai szellemi örökség szimbóluma is - hívták fel a figyelmet. A szükséges jogi lépéseket megtették az illetékes hatóságokkal együttműködve - tájékoztattak.

(MTI nyomán)