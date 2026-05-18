ÁSZ: nem a kampányidőszak alatt, hanem a választást követően ellenőrzik a kampányfinanszírozás jogszerűségét

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a törvényeknek megfelelően - ahogy az a töretlen szabályozás és gyakorlat szerint valamennyi kampányvizsgálat esetében történt - a választást követően, és nem a kampányidőszak alatt ellenőrzi a kampányfinanszírozás jogszerűségét - közölte az ÁSZ hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatóban felidézték, hogy Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: "több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene, kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni".

Az ÁSZ hétfői közleménye szerint "tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni. Ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek, és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének."

Hozzátették, hogy ráadásul a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll, és nem is állhatott az ÁSZ rendelkezésére, így "az ezekkel kapcsolatos ÁSZ vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses".

Megjegyezték, hogy az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet - már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem - a jövőben sem tervez.

Amióta Magyarországon az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége a kampányfinanszírozás vizsgálata, változatlan a szabályozás és töretlen a számvevőszék gyakorlata is: minden országgyűlési kampányt a választást követően, és nem a kampány időszakában vizsgált az ÁSZ. Ez a vizsgálat az idei országgyűlési választási kampány esetében is hivatalból, a törvényeknek mindenben megfelelően, határidőben meg fog történni - húzták alá.

A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő, a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának - a választástól számított 60 napos - határideje még nem járt le, ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé - olvasható az ÁSZ közleményében.