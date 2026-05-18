Kormányszóvivő: a leköszönt kormány meghamisította az idei költségvetést

A leköszönt kormány meghamisította az idei költségvetést - jelentette ki a kormányszóvivő hétfőn Budapesten, miután a kabinet megtárgyalta az autópálya-koncessziós rendszer helyzetét.

Magyar Éva elmondta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be a kormányülésen, hogy a tárcája gazdasági területe több tétel esetén megállapította, hogy nem szerepel az idei költségvetésben, például az autópálya-koncesszió második féléves tétele. Egy 87,2 milliárd forintos tételt sem szerepeltettek a büdzsében a Budapest-Belgrád vasútvonal esetében, azért, hogy a választások előtt kisebbnek tűnjön a költségvetési hány - tette hozzá. Elmondta, az iváncsai akkugyár vasúti bekötésénél egy 22,3 milliárd forintos kiadás nem szerepel.

Ezek a tételek a volt Építési és Közlekedési Minisztériumnál összesen 286 milliárd forintot tesznek ki. Az Orbán-kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben - összegzett.

Megjegyezte, 2006-ban ugyanígy járt el a Gyurcsány-kormány "trükkök százait" alkalmazva, hogy a költségvetés ne a valós számokat mutassa.

Frissítés: Fidesz-frakció: valótlanság a költségvetési adatok eltitkolása



A miniszterelnök ismét valótlanságot állít, amikor költségvetési adatok eltitkolásával vádolja a korábbi Építési és Közlekedési Minisztériumot. A Tisza-kormány megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres - áll a Fidesz-frakció hétfőn, az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Azt írták: "a Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a miniszterelnök által hivatkozott fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt".

A Tisza-kormány 1213 ígéretet tett a kampány során, ezen ígéretek betartása évente 7 ezer milliárd forintra rúgna, világos, hogy a Tisza-kormány ezeket az ígéreteket nem fogja tudni betartani, "megszorításokra készülnek, ezért bűnbakot keresnek" - tették hozzá.

A Fidesz-frakció hangsúlyozta, "a Fidesz-KDNP kormány jó állapotban adta át a kormányzást". "A költségvetés stabil, a foglalkoztatási szint magas, a gazdaság nő, 2026 első negyedévében az Európai Unión belül a második legmagasabb volt" - mutattak rá, hozzátéve, nő az ipari teljesítmény és a fogyasztás, az infláció 2 százalék alatti.