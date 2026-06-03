Anyaország :: 2026. június 3. 09:10 ::

Kubatov Gábor jogerősen elbukta a Dúró Dóra és Novák Előd ellen indított perét

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében elutasította most a Kubatov Gábor által Dúró Dóra és Novák Előd ellen beadott keresetét, miután két éve hiábavaló feljelentést is tett ellenük, sőt akkor még Toroczkai László és a Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás ellen is a hírportál egy cikke miatt.

A Fidesz pártigazgatójának nem volt elég a 2024-es pofon, mellyel a bíróság jogerősen kinyilvánította, hogy nem történt rágalmazás Toroczkai László és „társai” részéről, amikor feltárták a hivatali visszaélés gyanúját a Fideszhez és a Momentumhoz is köthető cég kapcsán:

Most a Fővárosi Ítélőtábla 11 oldalas ítéletében többek közt úgy fogalmaz: „A cikk témáját, az országgyűlési képviselő alperesek általi közzététel célját, a megjelenés helyét – a politikusok hivatalos Facebook oldala – figyelembe véve, kiemelve, hogy az alperesek által megindítani kívánt korrupciós eljáráshoz kapcsolódóan került sor a cikk megosztására, amely közéleti vitát érint a szintén politikus, közszereplő felperes közéleti tevékenységéhez kapcsolhatóan, megállapítható volt az is, hogy a közzétételre nem öncélúan került sor.”

Novák Előd X-oldalán így reagált az újabb bírósági győzelmére: „A korrupció visszaszorítása érdekében sok tényfeltáró munkát végzünk, feljelentéseket is téve, bár a politikusbűnözés törvényesítése miatt kevés eredménnyel, ugyanakkor pl. Dúró Dóra feljelentése nyomán korábban jogerősen elítéltek egy fideszes politikusbűnözőt, aki józsefvárosi önkormányzati képviselőként élt vissza mandátumával. A Kubatov Gábor által sérelmezett leleplezés ügyében is volna még vizsgálnivaló hivatali visszaélés, az mindenesetre beszédes, hogy bár Kubatov parlamenti munkát nem végzett (fideszes képviselő volt, de 2010 óta egyszer sem szólalt fel, indítványai sem voltak, csak a parlamenti fizetést vette fel), viszont pereskedni volt ideje. Sebaj, köszönet dr. László Péter kiváló ügyvédemnek is!”

Érdemes megnézni az ügyben Toroczkai László korábbi videóját is, amiért szintén feljelentést tett Kubatov (de végül ez sem minősült rágalmazásnak):