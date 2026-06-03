Anyaország, Sport :: 2026. június 3. 11:27 ::

Kubatov trükközése miatt szigorítja a magyarszabályt az MLSZ

Megbeszélést tartott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az NB I.-es klubokkal a 2026–2027-es idényre érvényes ösztönzési alapelvekről, vagyis arról, hogy milyen alapelvek mentén támogatják pluszdíjazással a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését – tudta meg a Nemzeti Sport.

A lap szerint fontos változás, hogy a következő szezonban hazai focistának az számít majd, aki az adott mérkőzés időpontjában a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai szerint játszhatna a magyar válogatottban.

Ez azért fontos kikötés, mert egyes klubok trükkös megoldásokkal igyekeztek teljesíteni az úgynevezett magyarszabályt. A Ferencváros például leigazolta a magyar–román kettős állampolgár Marius Corbut, januárban szerződtetett argentin futballistája, Mariano Gomez pedig gyorsított eljárásban kapott magyar állampolgárságot, pedig nem beszél magyarul, és magyar felmenőiről sem tudni.

Ugyanez lesz a kritérium a fiatal játékosok esetében: azt lehet figyelembe venni, aki számításba vehető a válogatottban, és nem töltötte még be a 21. életévét. A Magyarországon nevelkedő, de a válogatottban nem szerepeltethető futballistákat tehát nem.

A jogosultság feltétele, hogy a magyar játékosok a 33 bajnoki forduló alatt átlagosan minden mérkőzésen 450 percet, a fiatalok pedig átlagosan legalább 90 percet a pályán legyenek.

A részletszabályok értelmében a bónuszra pályázó csapatoknak nem kell minden mérkőzésen megfelelniük a magyar- és fiatalszabálynak, de az idény végére meg kell lennie az előírt átlagnak a folyósításhoz. Azzal a feltétellel, hogy a hazai játékosok beszámított játékperceinek a száma egy-egy meccsen nem lehet alacsonyabb 360 percnél, vagy magasabb 540-nél, a fiatalok játékperceinek száma pedig 45 és 180 közé kell hogy essen.

Így zárható ki, hogy a csapatok csak a bajnokság egy bizonyos szakaszában teljesítsék az előírást. Ahogyan erre az előző idényben volt példa – jegyezte meg a sportlap.

Az előző szezonban két, egymással átfedésben lévő ösztönző volt érvényben a magyar játékosok szerepeltetésére. Az MLSZ évi legfeljebb 500 millió forintot adott azoknak a csapatoknak, amelyek a szezon teljes egészében öt magyar, köztük egy 21 év alatti játékost a pályán tartottak. A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet feltételrendszere ezzel szemben nem az összes klubra, csak a kiemelt státuszt élvező akadémiákra vonatkozott. Az NB I.-ben jelenleg hét ilyen érdekelt: Fradi, Puskás Akadémia, MTK, DVTK, DVSC, Győr, Kisvárda. A kiemelt akadémiák jelentős állami támogatást kaphattak, ennek a fele alanyi jogon, a státuszból fakadóan járt, a státusz megőrzésének azonban szintén feltétele volt legalább öt magyar játékos szerepeltetése. A támogatás másik feléhez a kluboknak legalább annyi játékpercet kellett biztosítaniuk a fiatal játékosoknak, amennyiről az NSMI-vel egyenként megegyeztek, írja a hvg.

A magyarkvótát a Mi Hazánk évekig tartó lobbija nyomán vezették be a sportban elburjánzott vendégmunkásdömping korlátozására: