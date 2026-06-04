Anyaország :: 2026. június 4. 15:39 ::

Sulyok Tamás alkotmányos válsághelyzet kialakulására hívta fel a figyelmet

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget - közölte Sulyok Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében.

A köztársasági elnök hangsúlyozta: az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről - tette hozzá Sulyok Tamás, kiemelve: az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik.

(MTI)