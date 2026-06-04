Külföld :: 2026. június 4. 14:59 ::

A Rheinmetall eladja polgári üzletágát, a hadiipari tevékenységre összpontosít

A német Rheinmetall hadiipari és technológiai konszern megállapodást kötött a müncheni székhelyű AEQUITA ipari befektetőcsoporttal a vállalat polgári üzletágát tömörítő Power Systems divízió értékesítéséről, ezzel újabb lépést téve a hadiipari tevékenységre összpontosító stratégiai átalakulás felé.

A vállalat szerdai közlése szerint a tranzakció előzetes vételára 350 millió euró, amely a zárásig szokásos piaci korrekciós mechanizmusok alapján módosulhat. Az ügylet lezárását 2026 negyedik negyedévére tervezik, a megvalósulás azonban még a hatósági jóváhagyásoktól függ.

A Rheinmetall az elmúlt években egyre inkább a katonai és biztonsági megrendelők kiszolgálására koncentrált, miközben technológiai portfólióját a szárazföldi rendszerek mellett a légi, tengeri és űralkalmazások irányába is bővítette. A csoport tavaly kezdett tárgyalásokat a polgári üzletág értékesítéséről.

A Power Systems divízió 2025-ben mintegy 2 milliárd euró árbevételt ért el, és a Rheinmetall már 2025 negyedik negyedévétől megszűnő tevékenységként (discontinued operation) kezeli pénzügyi beszámolóiban. A mostani lépés a vállalat autóipari beszállítói üzletágból való kivonulásának meghatározó állomása.

Az AEQUITA vállalta, hogy megtartja a felvásárolt vállalatoknál világszerte dolgozó mintegy 6250 munkavállalót. A Power Systems önálló vállalatként működik tovább, miközben a Pierburg, a Kolbenschmidt és a Motorservice márkák is megmaradnak.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója szerint a tranzakció mérföldkő a vállalat történetében. Hangsúlyozta, hogy a cég a magas nyereségtartalmú hadiipari üzletágra kíván összpontosítani, ahol jelentős növekedési lehetőségeket lát.

A Rheinmetall közlése alapján az értékesítésből kimarad a KS Huayu AluTech GmbH három németországi telephelye, amelyek egyelőre a Rheinmetall csoporton belül maradnak közös vállalatként. Szintén a konszern tulajdonában marad a Dermalog SensorTec GmbH részesedése, amelyet a fegyver- és lőszergyártási üzletágba integrálnak. Nem része az ügyletnek a spanyolországi Abadiano üzem sem, amely átmeneti időszakban polgári és katonai termékeket egyaránt gyárt majd, később pedig teljesen hadiipari termelésre áll át.

A düsseldorfi központú Rheinmetall mintegy 34 ezer munkavállalót foglalkoztat világszerte. A vállalat 2025-ben 9,9 milliárd euró árbevételt ért el.

A német cég polgári beruházásai között szerepel Magyarországon a szegedi érdekeltsége, amelynek csarnokát tavaly decemberben avatták fel. Az akkori bejelentés szerint háromszáz dolgozója lesz az üzemnek, amely a német vállalat járműipari részlegének mintegy 29 milliárd forintos zöldmezős beruházásával jön létre, 13 milliárd forintos állami támogatással. Itt olyan alkatrészeket fognak gyártani, amelyek a hagyományos és az elektromos meghajtású járművekben és a megújuló energiát termelő erőművekben is különös fontossággal bírnak.

(MTI)