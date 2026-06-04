Külföld :: 2026. június 4. 14:13 ::

Nyilvános konzultáció indul Spanyolországban az energiaitalok fogyasztásának korlátozásáról

Nyilvános konzultációt indít a spanyol kormány az energiaitalok fogyasztásának szabályozásáról, hogy korhatárhoz kössék-e értékesítésüket - jelentette be Pablo Bustinduy fogyasztóvédelmi miniszter csütörtökön Madridban.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a nyilvános konzultáció lehetővé teszi az állampolgárok és az érintett csoportok számára, hogy hozzájáruljanak a jövőbeli jogszabályhoz.

Mint mondta, az egészségügyi minisztérium felmérései szerint a spanyol tinédzserek több mint 38 százaléka fogyaszt energiaitalokat, és 15 százalékuk alkohollal keveri, ami jelentősen növeli az egészségügyi kockázatokat.

A szaktárca által kidolgozott törvényjavaslat célja, hogy korlátozza a kockázatokat, amelyeket az energiaitalok fogyasztása jelenthet a gyerekekre és serdülőkre nézve - jegyezte meg.

Pablo Bustinduy elmondta: a minisztérium megtiltaná, hogy 16 év alattiak energiaitalt vásárolhassanak, és kiterjesztené a korlátozást a 18 év alatti fiatalokra is azoknál az italoknál, amelyek 32 milligrammnál több koffeint tartalmaznak 100 milliliterenként.

Az erről szóló törvényjavaslat az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más ügynökségek ajánlásain alapul, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a túlzott koffeinfogyasztás például alvászavarokat, pszichológiai hatásokat, viselkedésbeli változásokat, valamint szív- és érrendszeri rendellenességeket okozhat - tette hozzá.

Pablo Bustinduy felhívta a figyelmet arra, hogy a kezdeményezés összhangban van a különböző európai országokban elfogadott intézkedésekkel, valamint a Spanyolország egyes régióiban, például Galiciában és Asztúriában már jóváhagyott jogszabályokkal.

A miniszter érvelése szerint az intézkedést egységesen kell alkalmazni az egész országban, hogy elkerüljék az autonóm közösségek közötti jogszabályi különbségeket, mert ez garantálja az azonos értékesítési feltételeket a vállalatok és a fogyasztók számára is.

A spanyol kormány kisebbik koalíciós partnere, a Sumar baloldali párttömörülés már egyszer benyújtotta az életkor alapú korlátozásról szóló törvényjavaslatot a parlamentnek, ám a törvényhozás májusban elutasította.

"Annyiszor fogunk ragaszkodni hozzá, ahányszor csak szükséges, amíg ez törvényerőre emelkedik; demokratikus kötelességünk, hogy egészséges és biztonságos környezetet garantáljunk a gyermekek és serdülők számára" – hangsúlyozta a miniszter.

A tervek szerint az indítványt a nyilvános konzultáció után a tárca beterjeszti a kabinet elé, és elfogadása esetén a kormány nyújtja be a parlamentnek.

Nem ez lenne az első, energiaitalokra vonatkozó országos korlátozás; 2024 áprilisa óta nem árusíthatók az általános és középiskolák büféiben ilyen üdítők.

(MTI)