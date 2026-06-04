Háború :: 2026. június 4. 14:36 ::

Ukrán főparancsnok: Oroszország ötven százalékra készül növelni a sugárhajtású drónok arányát a támadásaiban

Oroszország azt tervezi, hogy az összes kamikaze drón között a sugárhajtású csapásmérő drónok arányát 50 százalékra növeli - közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön a Facebookon.

"Ez új kihívások elé állít bennünket, amelyek időben meghozott válaszlépéseket igényelnek" - emelte ki a tábornok.

Kiemelte, hogy májusban az ukrán elfogó drónok több mint 3500 különböző típusú ellenséges pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg.

"Ez idő alatt nemcsak a lelőtt drónok száma nőtt, hanem a légvédelem hatékonysága is javult" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a megsemmisített orosz légi támadóeszközök többségét ukrán gyártású elfogó drónok semlegesítik.

(MTI)