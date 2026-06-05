Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 5. 23:09 ::

Gyanúsítottként hallgattak ki két nemi identitási szóváltásba keveredő férfit - hajhúzás is volt

Közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség két férfit, akik erőszakosan léptek fel három utassal szemben, azok nemi identitása miatt február 15-én Budapesten az M3-as metrón - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n pénteken.

Erre azt követően került sor, hogy a BRFK a feltételezett elkövetők azonosítása érdekében felhívást tett közzé. A sajtómegjelenés eredményeként pedig az egyik férfi önként jelentkezett a VI. kerületi rendőrkapitányságon, ahol elismerte, hogy ő látható a felvételen. Majd azonosították a társát is, akit szintén kihallgattak.

Felidézték: a két férfi - a 28 éves B. Attila és a 27 éves C. Bence - 2026. február 15-én este az M3-as metrón sértő megjegyzéseket három utas nemi identitására. A felek között hangos szóváltás alakult ki, amelynek során az egyik utas haját is meghúzták. A két férfi csak akkor hagyott fel a fenyegető magatartásával, amikor az utasok tárcsázni kezdték a 112-es segélyhívót.

Kihallgatásukat követően mindkét férfi lakóhelyén kutatást tartottak, amelynek során lefoglalták az elkövetéskor viselt ruházatukat. A bűncselekmény elkövetését egyikük sem ismerte el - olvasható a közleményben.

(MTI)