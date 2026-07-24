Anyaország :: 2026. július 24. 21:44 ::

Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, visszavonták a környezetvédelmi engedélyét

A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását - közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított, fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyezőanyag-tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket.

"A korábban tapasztalt jogszabálysértések, az ismételt benzolszennyezések és a legutóbbi olajkiömlés végleg bebizonyították, hogy ez a működés fenntarthatatlan és veszélyes" - írta az államtitkár.

Közölte: a döntés meghozatalakor figyelembe vették a telephelyen korábban feltárt jogszabálysértéseket, az ismétlődő benzolszennyezéseket, valamint a legutóbbi olajkiömlést is.

Bögi Viktória kiemelte, a határozat azonnal végrehajtható. A vállalkozásnak hatvan napon belül el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot, a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket pedig szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságnak - tette hozzá.

Április 29-én a vállalatcsoport kommunikációs igazgatósága azt közölte az MTI-vel, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egy üzemi baleset miatt ideiglenesen megtiltotta egyes technológiák folytatását és a technológiához kapcsolódó hulladékok telephelyre történő beszállítását és átvételét a Mészáros-csoporthoz tartozó Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyére. Arról is tájékoztatást adott, hogy a cég az oroszlányi telephelyhez kapcsolódó monitoringterületen a talajvíz szennyeződésére utaló jeleket észlelt, amelyről bejelentést tett a hatóságnak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal ezt követően további tényfeltárást és monitoringot írt elő. A határozatban szereplő népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás szerint az üggyel kapcsolatban közegészségügyi, illetve járványügyi kockázat nem merül fel - írta április 29-én kiadott közleményében a Mészáros-csoport.

(MTI)