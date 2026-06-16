Magyar Péter kormányfő, valamint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány több tagjának jelenlétében, katonai tiszteletadás mellett koszorút helyezett el az Új köztemető 301-es parcellájában kedden, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapján. A megemlékezést a miniszterelnök Facebook-oldalán élőben közvetítették.
A kormányfő a koszorúzás előtt felidézte, 68 éve végezték ki Nagy Imrét, Maléter Pált és többeket a Kozma utcai gyűjtőfogházban, illetve 37 éve volt Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése.
"Erre a napra, ezekre a napokra emlékezünk most itt az Új köztemető 301-es parcellájában ide temették el az áldozatokat" - mondta Magyar Péter.
(MTI nyomán)
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