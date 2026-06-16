Anyaország :: 2026. június 16. 11:44 ::

Iskola vagy "kitaktikázós" migránstábor? A fideszesek megint nem egyeztették a saját hazugságaikat

Nyolc évben maximálná a miniszterelnöki szolgálat időtartamát az a szabályozás, amelyet Hidvéghi Balázs fideszes képviselő személyre szabott és visszaható hatályú jogalkotásnak nevezett. A politikus a parlament folyosóján Vitnyédről és a határvédelem költségeiről is beszélt, de nem sokáig, mert miután nem hagyták a riporterek, hogy végigmondja a válaszát, inkább faképnél hagyta a sajtót, írja az Index.



Fotó: Németh Dániel/444

„Azt a magyar embernek kéne eldönteni, hogy ki lesz miniszterelnök, és ki nem. Egy parlamentáris demokráciában sehol nincs ilyen korlátozás, mint amit most a Tisza személyre szabott, és visszaható hatályú jogalkotásra elküldött” – értékelte Hidvéghi Balázs fideszes képviselő a parlamenti döntést, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki szolgálat időkeretét.

A szabályozás szövege szerint 1990-től számolja az éveket, így a gyakorlatban egyelőre kizárólag Orbán Viktor újraválasztásának lehetőségét zárja ki. Az ellenzékbe került Fidesz olvasatában éppen ez árulja el a jogszabály valódi célját.

A hétfői ülésnap nemcsak az Alaptörvény-módosítás miatt volt hangos, hanem Vitnyéd miatt is, ahol a miniszterelnök szerint az előző kormány menekülttábort akart építeni.

– Vitnyéden gyermekek vannak és lesznek, menekülttábor nem lesz. Magyarországon nincsenek migránsok, és erről a Fidesz és Orbán Viktor gondoskodott. Ebben a témában nehéz lesz őt támadni, mert attól lett világhíres többek között, hogy nemet mondott az illegális migrációra, és Magyarországot megóvta mind az illegális, mind a legális migrációtól, ahogy a magyarok ezt akarták – mondta a képviselő néhány perccel a keddi, rendkívüli ülés előtt a parlament folyosóján.

Azonban Orbán Viktor az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy Vitnyéden az volt a terv, hogy „kitaktikázzák” az Európai Uniót. Ez a taktikázás Magyar Péter szerint egymilliárd forintba került.

Az RTL munkatársa arra kérdezett rá, hogy megért-e ennyit az unió kijátszásának kísérlete. Hidvéghi kitérő választ adott.

– Szerintem az nem fér bele, hogy az Európai Bizottság az elmúlt tíz évben nem volt hajlandó megtéríteni Magyarországnak azt a kétmilliárd eurós költséget, amelyet saját pénzünkből, a magyarok pénzéből arra költöttünk, hogy Magyarország biztonságát és Európa biztonságát védjük a határkerítéssel és a határőrizettel. Kutyakötelessége lett volna Brüsszelnek ehhez hozzájárulni – magyarázta a képviselő, mondandóját azonban nem tudta befejezni, mert a riporter közbevágott, hogy ő nem erre kérdezett.

Ekkor egy darabig egyszerre beszélt a képviselő és az újságíró, megpróbálták túlharsogni egymást. Végül Hidvéghi megelégelte a helyzetet, megköszönte a figyelmet, és elviharzott az ülésterem körfolyosója felé, ahová a sajtó munkatársai már nem követhették.