Anyaország :: 2026. június 17. 10:38 ::

A Magyar Nemzetnél is tömeges kirúgással hálálja meg a Fidesz, hogy hosszú éveken át dicshimnuszokat zengtek róluk

Újabb szerkesztőséget ért el a létszámleépítési hullám: a Media1 értesülései szerint kedden behívták a Magyar Nemzet munkatársait, és közölték egy részükkel, hogy megválnak tőlük.



Fotó: Media1

A munkatársakat egymás után hívták be, hogy tudassák velük a hírt. A távozni kényszerülőket és a megmaradó munkatársakat is sokkolták az események. A Media1 szerint a Mediaworks várhatóan szerdán ad hivatalos tájékoztatást a legújabb fejlemények részleteiről.

Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Magyar Nemzetet hetilappá alakítják. Sajtóhírek szerint a szerkesztőségen belül akkora a feszültség a döntés miatt, hogy a napokban volt olyan kiemelt munkatárs, aki azonnali hatállyal felmondott, mert az ezzel járó strukturális változásokat és az új feladatkörét nem volt hajlandó elfogadni.

Tömeges leépítés, kiadványok szűnnek meg

Hétfőn hivatalossá váltak azok a napok óta terjedő értesülések, amelyek szerint jelentős átalakítás zajlik a Mediaworksnél. A kiadó rendkívüli állománygyűlést hívott össze, amelyen a munkatársakat a szervezetet érintő változásokról tájékoztatták. Az átalakítások tömeges leépítésekkel jártak együtt, emellett több ismert kiadvány megszűnését is bejelentették.

Az Index információi szerint a Mediaworks vezetése hétfőn, a délelőtt 10 órakor kezdődött tájékoztatón jelentette be a munkatársaknak a létszámcsökkentést. Ezt követően a rovatvezetők egyenként egyeztettek az alkalmazottakkal. Azoknak, akiket érintett a leépítés, még hétfőn le kellett adniuk a céges laptopjukat és telefonjukat. Mokáné Medve Henriett, a Mediaworks Hungary Zrt. tömegmédia-divíziójának művészeti és gyártási vezetője tartott eligazítást, aki annyit közölt a dolgozókkal, hogy tömeges leépítés következik; mintegy 180 munkavállalót érinthet a döntés.

A cégcsoport több ismert kiadványát is megszüntette. A Bors mellett több megyei lap is eltűnik a piacról, amivel évtizedes médiamárkák története ér véget.

A Pesti Srácok az összes munkavállalóját elbocsátja. A döntés egy hónap múlva lép hatályba. Huth Gergely ugyanakkor azt mondta, még nem biztos, hogy a lap megszűnik, mert tárgyalások folynak arról, hogy olvasói támogatással tovább működhessen.

(Index nyomán)