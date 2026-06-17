Anyaország :: 2026. június 17. 15:11 ::

Egy kis Izrael a VII. kerületben: IN-KAL-osok fognak járőrözni Belső-Erzsébetvárosban

Szerződést írt alá a VII. kerületi önkormányzat és az IN-KAL Security Events arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétét Belső-Erzsébetvárosban szeptember végéig.

Az önkormányzat szerdai közleményében azt írta, hogy "Erzsébetváros biztonságosabb, tisztább, nyugodtabb utcákat akar", ezért a helyhatósági rendészek a biztonsági cég munkatársaival közösen megerősített járőrszolgálatot látnak el június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton 19 óra és 7 óra között. A Klauzál tér 0-24 órás őrzését is a cég munkatársai biztosítják október végig.

A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják az intézkedésre jogosult rendészeket, ha rendbontást, a közösségi normákat sértő magatartást észlelnek, illetve indokolt esetben értesítik rendőrséget. Belső-Erzsébetváros területét felosztva három csoport járőrözik majd. Jelenleg egyeztetést folytatnak a kerületi rendőrkapitánysággal arról, hogy egy-egy rendőr is legyen állandó tagja a csoportoknak - közölték.

Az önkormányzat azt írta: a rend fenntartása a rendőrség feladata, de azt tapasztalják, hogy "a szervezet nem képes megfelelő számú rendőrt biztosítani" a kerületbe.

2019 óta folyamatosan jelzik a problémát a Belügyminisztériumnak, de érdemi segítséget nem kaptak. A 2024-es önkormányzati választási kampány idején ígéretet kaptak egy belső-erzsébetvárosi rendőrőrs létrehozására, de a valóságban csak egy körzeti megbízotti iroda létesült - olvasható a közleményben.

Az önkormányzat kiemelte: több rendőrt csak a kormány tud Erzsébetvárosba vezényelni.

(MTI)