Két rabbi kezdeményezi, hogy a zsidónegyed váljon ki a VII. kerületből

Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke népszavazás kiírását kezdeményezi annak érdekében, hogy a bulinegyedet is magába foglaló Belső-Erzsébetváros váljon ki a VII. kerületből, és csatlakozzon valamelyik szomszédos kerülethez, írja a 24.

Frölichék a Facebookon tették közzé kezdeményezésüket, amelyben azt írták, hogy „törvényes jogukkal élve ezennel kezdeményezést indítunk: Belső-Erzsébetváros, azaz a nagy múltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez”.

Frölich és Szabó szerint:

az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit,

az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban,

a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja,

a városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön,

a városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.

A közlemény szerint elemi érdek, hogy olyan városrészhez tartozzon Belső-Erzsébetváros, amely tiszta, és betartatja a rendeleteit, ezért egyeztetéseket kezdeményeznek a szomszédos kerületek vezetőivel.

A napokban már szó volt a közbiztonság növeléséről és polgárőrök szolgálatba állításáról. Hétfőn kiderült, hogy Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya egyeztetett a két rabbival, és a budapesti zsidó hitközséggel meglévő együttműködés keretében támogatását ajánlotta fel a polgárőr egyesület létrehozásához, illetve a jövőbeni együttműködéshez.

Az egyeztetés során Terdik Tamás közölte, hogy a belvárosban folyamatosan, különösen csütörtök-péntek-szombat éjszakánként megemelt létszámmal lesznek jelen rendőrök, és a Wesselényi utcában megnyitott erzsébetvárosi körzeti megbízotti iroda a fogadóórákon túl ezeken az éjszakákon hajnalig nyitva áll, ahol idegen nyelveket beszélő rendőrök várják a bejelentéseket.