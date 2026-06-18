Anyaország, Videók :: 2026. június 18. 07:35 ::

Új rendőrfőkapitány: "aki kivonja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni"

Mecser Tamás, az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatásán kijelentette: „aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni”. A rendőrség létszámhiányáról elismerte, hogy csodát nem tudnak tenni, vonzó életpálya-modellre van szükség, miközben a TEK állományát is megbecsülésről biztosította, a szervezetet pedig – Tóth Gábor rendészeti államtitkár szerint – beolvasztják a rendőrségbe.

„Aki úgy érzi, hogy kivonhatja magát az állami joghatóság alól, azt le kell taposni” – jelentette ki parlamenti meghallgatásán Mecser Tamás frissen kinevezett országos rendőrfőkapitány. Az RTL Híradó beszámolója szerint a rendőrség létszámhiányáról azt mondta, hogy csodát nem tud tenni, olyan életpálya modell kell, ami vonzó lehet.

„Nemzetközi összehasonlításban a magyar rendőrség létszáma az egy lakosra jutó rendőrszámot tekintve a mezőny első felében van” – erről beszélt márciusban Balog János akkori országos főkapitány. Mecser Tamás ezzel szemben az utánpótlásról úgy fogalmazott, hogy „csodát tenni nem fogunk tudni”.

Ha bérről, létszámról beszélünk, mindig a feltételrendszerről is beszéljünk. Ez az állam szolgáltatása. Olyan minőségű lesz, olyan embereket hozunk be, amelyet finanszírozni tudunk – magyarázta, hozzátéve, hogy lakhelytől függetlenül mindenkinek joga van a biztonságra.

A Terrorelhárítási Központtal kapcsolatban azt mondta, hogy az ott szolgálókat értéknek tartja. „Azon leszek, hogyha bárki az én fennhatóságom alá kerül a későbbiekben szervezet szinten, azt érezze, hogy megbecsült, visszavárjuk, és ugyanaz a kollegialitás van, mint mielőtt bementek a TEK-be” – szögezte le.

Tóth Gábor rendészeti államtitkár pedig arról tájékoztatott, hogy a TEK-et beolvasztják a rendőrségbe. Mecser Tamás kinevezését heten, köztük ellenzéki képviselők is támogatták a bizottságban, mindössze a mi hazánkos Novák Előd tartózkodott.

(Index)