Anyaország :: 2026. június 18. 19:21 ::

Tagadja "Sanyika", hogy pénzt kapott a tiszás interjúért

Semmiféle pénzt nem kaptam a Kontrollnak adotti interjúért - közölte Bangó Sándor, a Szőlő utcai ügy "koronatanúja", a nevelőintézet egykori lakója a Klikk TV Mélyvíz című műsorában.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Szerdán egy budapesti sajtótájékoztatón Pócs János fideszes országgyűlési képviselő azzal vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját, hogy lefizették Bangó Sándort azért, hogy hamisan vádoljon meg egy politikust. Pócs János egy hangfelvételre hivatkozott, amelyben az intézet egykori nevelője, Kiss Márió beszélget a pénzátadásról Bangó Sándorral. Magyar Márton visszautasította a vádakat.

Bangó Sándor a Hírklikk portálon csütörtökön közzétett beszélgetésben azt közölte, hogy nem ő hallható a felvételen, sem a hangja, sem a beszédstílusa nem egyezik meg a felvételen beszélő személyével. Jelezte azt is, hogy rágalmazásért és becsületsértésért is feljelentést tesz.

(MTI)