Anyaország :: 2026. június 24. 14:28 ::

Erre (is) mentek a közpénz-milliárdok: csak a Mandinernél több mint száz ember okádta az Orbán- és Izrael-imádó firkálmányokat

Hétfőn mintegy hatvan embernek mondtak fel a Mandinernél, így mindösszesen negyvennyolcan maradtak a lap munkatársai – derül ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által kiadott lap rovatvezető-helyettese, Koh(á)n Mátyás szerdán megjelent publicisztikájából.



Kohn Matyi és az izraeli fajtársak lenyomása a fideszesek torkán - ez szerintük a "jobboldal"

Távozó kollégáit Kohán nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak nevezte, akikért – mint fogalmazott – "vérzik a szíve".



Fotó: Mandiner

Kohán a cikkében, munkatársai többségének elbocsátását kommentálva, ugyanakkor azt állította, hogy a "jobboldali" média eddigi működése fenntarthatatlan volt.

(24 nyomán)

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