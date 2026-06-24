Hétfőn mintegy hatvan embernek mondtak fel a Mandinernél, így mindösszesen negyvennyolcan maradtak a lap munkatársai – derül ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által kiadott lap rovatvezető-helyettese, Koh(á)n Mátyás szerdán megjelent publicisztikájából.
Távozó kollégáit Kohán nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak nevezte, akikért – mint fogalmazott – "vérzik a szíve".
Kohán a cikkében, munkatársai többségének elbocsátását kommentálva, ugyanakkor azt állította, hogy a "jobboldali" média eddigi működése fenntarthatatlan volt.
(24 nyomán)
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