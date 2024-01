Publicisztika :: 2024. január 12. 14:11 ::

Kohán Mátyás szerelmi vallomása

Látjuk, hogy az elmúlt időszakban még a korábbiakhoz képest is (pedig az se volt piskóta) magasabb fokozatra kapcsolt a Fidesz kommunikációjában az Izrael melletti kiállás, most is egy ilyen "gyöngyszemet" találtunk. Erről egyébként már beszámoltunk, ahogy Kohán Mátyás részvételéről is, de nem érdemtelen kicsit tovább boncolgatni. A tanulság talán az lehetne, hogy a logikát legyőzi a szerelem.

- Öröm volt a Mathias Corvinus Collegium - MCC rendezvényén ismét beszélgetni Yair Netanyahuval, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elsőszülött fiával - írja Facebook-oldalán a kormánypárti újságíró.

- Nekünk, akik ebben az ősrégi és semennyire sem fekete-fehér konfliktusban Izrael mellett állunk, mindig hasznos egy emlékeztető arról, hogy miért is vagyunk mi a zsidó állam természetes szövetségesei - összegez.

És, hogy miért győzte le a szerelem egy rövid bejegyzésen belül a logikát Kohán esetében? Nos, azt írja, ez a konfliktus semennyire sem fekete-fehér, tehát ebből logikusan az következne, hogy árnyaltan kellene hozzáállni, de az érzelem nagy úr, ő mégsem ezt választja, hanem teljes mértékben kiáll a zsidók mellett. S, hogy miért szerelem? Nézzük, hogy néz ki az alábbi bejegyzés, a piros szívecskét nem nagyon lehet másként értelmezni.

Kohán egyébként már több alkalommal hitet tett a zsidóság mellett - nyilván nem véletlenül -, és "megörvendeztette" a nyilvánosságot ilyen témájú gondolataival, lelkesen szemlézte például Dennis Prager A nyugati civilizációt a hanuka szülte c. írását is.

(Munkatársunktól)

