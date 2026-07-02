Anyaország, Külföld :: 2026. július 2. 20:34 ::

Lengyel külügyminiszter: Magyarország érvénytelenítette Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski úti okmányait

Magyarország megerősítette, hogy megvonta az előző kormány által megadott politikai menedékjogot Zbigniew Ziobro és Marcin Romanowski lengyel ellenzéki politikusoktól, valamint Ziobro feleségétől is - közölte Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön az X-en.



Zbigniew Ziobro (fotó: Reuters)

Sikorski a bejegyzésben "írásbeli megerősítést" említ konkrét magyar intézmény megnevezése nélkül. A magyar hatóságok érvénytelenítették a Ziobro házaspár és Romanowski úti okmányait - tette hozzá a külügyminiszter.

Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész később az X-en azt írta: az illetékes lengyel szervek most amerikai partnereikhez fordulnak azzal a kérdéssel, hogy az érvénytelen úti okmányokkal rendelkező személyek továbbra is az Egyesült Államokban maradhatnak-e.

A lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter május elején erősítette meg, hogy feleségével együtt elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Marcin Romanowski volt igazságügyi miniszterhelyettes tartózkodási helyéről nincsenek hivatalos adatok.

Mindkét politikust az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében gyanúsították meg, egyebek mellett szervezett bűncsoportban való részvétellel. Ziobro és Romanowski, valamint a PiS vezető politikusai politikai indíttatásúnak minősítették az eljárást.

Romanowski 2024 végén, Ziobro tavaly ősszel menekült Magyarországra az esetleges őrizetbe vétel elől.

Ziobro lengyelországi körözését februárban rendelték el. A lengyel ügyészség még ugyanabban a hónapban az európai elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte az illetékes varsói bíróságnál, az ügyben azonban még nem született döntés.

Romanowski ellen a lengyel hatóságok 2024 végén adtak ki európai elfogatóparancsot, amelyet az illetékes lengyel bíróság viszont tavaly decemberben törölt, majd idén februárban a varsói kerületi bíróság egy újabb európai elfogatóparancsot adott ki ellene.

(MTI)