Anyaország :: 2026. július 2. 22:03 ::

Kapitány szerint egyelőre nem igazolható kapcsolat a hőség és a két postai dolgozó halála között

Mély megrendülését fejezte ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, miután a múlt héten két postai dolgozó életét vesztette. A tárcavezető Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében részvétét nyilvánította az elhunytak családjainak, hozzátartozóinak és munkatársainak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az ilyen tragédiák esetében az első a gyászolókkal való együttérzés, ugyanakkor elengedhetetlen a történtek pontos és felelős kivizsgálása is.

Kapitány István felidézte, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki tájékoztatása szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem igazolható közvetlen kapcsolat a halálesetek és az országot sújtó hőhullám között. Ennek ellenére az ügy minden részletére kiterjedő vizsgálatot rendelt el.

A tárcavezető közölte, részletes jelentést kért az esetről, és a vizsgálat lezárásáig folyamatos tájékoztatást vár az illetékesektől. Hozzátette: a munkavállalók biztonsága nem lehet másodlagos szempont.

A miniszter bejegyzése szerint a vizsgálat eredményeinek összegzését követően a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a megállapításokról.

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