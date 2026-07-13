Ezután viszont érdekes fordulatot vett Havasi Bertalan válasza, ugyanis így folytatódott:

Én magam Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet. A mai nap fő híre amúgy sem ez, hanem az, hogy ma ugyan a köztársasági elnökkel számol le a Tisza, de holnap bárkivel megtehetik. Az önkény nem tűri a kritikát, és nem tűri a kontrollt maga felett. A magyarpéteri önkény olyan eszközöket akar a kezébe, amivel bárkinek az állását kinézheti, és bárkinek a vállalkozását elveheti. Ha az államfőt erőszakkal fosztják meg a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Szerintem ez nagyságrendekkel fontosabb ügy, mint Gulyás Gergely döntése, sorsa és indítékai.