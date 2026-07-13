Anyaország :: 2026. július 13. 17:27 ::

Orbán amerikai focimeccsre tartva gyászolja a demokráciát

"Demokratikus Magyarország 1990-2026" feliratú képet osztott meg Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán reagálva az alaptörvény-módosítás hétfőre tervezett elfogadására.



A volt miniszterelnök Magyar Péter kormányfő parlamenti felszólalásáról készült fekete-fehér képre ír(at)ta ki a feliratot.

Orbán Viktor oldalán korábban élőben közvetítették a Fidesz és KDNP frakcióinak hétfői sajtótájékoztatóját, amelyen Gulyás Gergely bejelentette, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson, és azt is közölték, hogy a Fidesz és a KDNP bojkottálja az Országgyűlés hétfői ülését. A sajtótájékoztatón, amelyen a Fidesz és a KDNP politikusai fekete ruhában vettek részt, az 1990 utáni magyar demokrácia "fekete napjának", "gyásznapjának" nevezték a hétfői parlamenti ülésnapot, mert a Fidesz és a KDNP álláspontja szerint olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a Tisza-többség, amelynek rendelkezései külön-külön is durva határátlépést jelentenek, együtt pedig példátlanok az elmúlt 36 évben. Ilyen határátlépésnek nevezték a köztársasági elnök leváltását, az Alkotmánybíróság "lefejezését", a "korlátlan hatalmú külön tiszás ügyészség" létrehozását, és a választójog korlátozását.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Gulyás Gergely lemondásával kapcsolatban a Facebook-oldalán azt írta: Gulyás Gergely "meggyőződéses demokrata", ezért megérti a döntését, de sajnálja azt.

Hangsúlyozta: Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetésről, mert személyes álláspontja szerint, olyan embernek kell ezt a feladatot ellátnia, aki 2030-ban is szerezhet még mandátumot a választóktól. "A választópolgároknak ma megtiltja Magyar Péter, hogy Gulyás Gergelyre valaha még szavazhassanak. Ilyen egy belül rettegő, irigy nárcisztikus viselkedése" - írta.

Török Gábor szerint ma nem a demokráciának, hanem Orbán Viktor politikai mítoszának lett vége

"A politikában minden, a politikus és annak élete is üzenet. Ha valaki azt mondja, hogy országában vége a demokráciának, aznap nem utazhat el a foci világbajnokságra, mert azzal szétveri a mondanivalóját." – írta hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében Török Gábor.

A politikai elemző úgy látja:

a 17. alkotmánymódosításnak az államfő eltávolítására irányuló egymondatos politikai döntése valóban eddig példátlan precedenst teremt, és akár alkotmányos válsággal is fenyeget, de az az igazság, hogy ma inkább lett vége Orbán Viktor politikai mítoszának, mint a magyar demokráciának.

Frissítés: "most tényleg kipukkadt a lufi"

Magyar Péter sebtében reagált Orbán Viktor bejegyzésére, melyben a volt miniszterelnök elgyászolta a demokratikus Magyarországot, aminek apropója az, hogy az Országgyűlés hamarosan szavazni fog a 17. alaptörvény-módosításról.

Magyar Péter így kommentált:

Orbán Viktor magára hagyta a közösségét, és egy VB-meccsen »küzd az önkény« ellen. Gulyás Gergely közben elhagyta a süllyedő hajót, lemondott. Most tényleg kipukkadt a lufi. Vége van.

Magyar itt Gulyás Gergely bő két évvel ezelőtti mondatát idézte, amikor az akkor még a Miniszterelnökséget vezető miniszter így kommentálta a fejleményt, hogy Magyar nyilvánosságra hozta azt a hangfelvételt, amin Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter Rogán Antallal kapcsolatban azt mondta: "kihúzatták magukat" a Schadl-ügy vádiratából, illetve "javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mind tartották be".

(MTI - Index - 24 nyomán)