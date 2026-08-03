Anyaország :: 2026. augusztus 3. 06:54 ::

Hétvégéig marad a forróság, enyhülés szombattól jöhet

Hétvégéig marad a forróság, néhány Celsius-fokos enyhülés csak szombattól jöhet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel, csak kisebb körzetekben törhetnek magasabbra a gomolyfelhők, melyekből az Északi-középhegyég térségében és a középső országrészben néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn nagyrészt 36-40 Celsius-fok között alakul.

Kedden jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kedden hajnalban általában 17-23, délután döntően 37-41 Celsius-fok között alakul a csúcsérték.

Szerdán jobbára derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő lehet az égen. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. Hajnalban jellemzően 17- 24, délután 38-42 Celsius-fokra számíthatunk.

Csütörtökön napos idő várható gomolyfelhőkkel, melyekből a nap második felében főleg északon, északnyugaton helyenként már zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd estétől elkezd északi, északnyugati irányba fordulni a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csütörtök hajnalban általában 18-25, délután jellemzően 38-42 Celsius-fok valószínű.

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak az országban. A délies szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek hajnalban 17-27, délután 31-41 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet, északnyugaton lehet a kevésbé forró, míg délkeleten kitart még a perzselő forróság.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. Záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Többnyire északias irányú szél lesz a jellemző, melyet élénk, néhol erős lökések kísérhetnek, azonban főleg délen átmenetileg délnyugatiba, nyugatiba fordulhat az áramlás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A szombati minimum 15-24, a csúcsérték 30-36 Celsius-fok között alakulhat.

Vasárnap napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Vasárnap a minimum 15 és 24, a csúcsérték 29 és 36 Celsius-fok között alakulhat.

(MTI)