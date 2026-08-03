Külföld :: 2026. augusztus 3. 07:57 ::

A Hyundai és a Kia jelentősen növelte európai elektromosautó-eladásait

A Hyundai Motor és a Kia az idei első fél évben 131 032 elektromos autót értékesített Európában, ami 41,8 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 92 365 darabhoz képest - közölte vasárnap a két dél-koreai autógyártó.

Ha az értékesítési ütem az év második felében is fennmarad, a két vállalat együttes európai elektromosautó-eladásai 2026-ban először haladhatják meg a 200 ezer darabot.

A legnépszerűbb modell a Kia EV3 kompakt szabadidő-autó volt 27 121 eladott példánnyal. Ezt követte a Hyundai Inster kis méretű szabadidő-autó 16 594 darabbal, valamint a Kia EV4 szedán 14 502 értékesített járművel.

A Hyundai és a Kia 2014-ben lépett be az európai elektromosautó-piacra. Az éves értékesítésük először 2021-ben haladta meg a 100 ezer darabot, majd ezt követően folyamatosan emelkedett, 2025-ben pedig elérte a 183 912 járművet.

A két vállalat európai kumulált elektromosautó-eladásai május végére meghaladták az egymillió darabot.

A Hyundai Motor Grouphoz tartozó két márka az európai kereslet növekedésére reagálva folyamatosan bővíti elektromos modellkínálatát. Jelenleg 14 tisztán elektromos modellt forgalmaznak a kontinensen.

A vállalatcsoport egyik illetékese szerint az európai elektromosautó-piacon erősödő verseny miatt a Hyundai és a Kia tovább kívánja szélesíteni elektromos kínálatát piaci részesedésének növelése érdekében.

(MTI)