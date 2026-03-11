Idén 22. alkalommal emlékezünk meg azokról a koronaőrökről, akik a második világháború végén a Kőszegi-hegységben őrizték a Szent Koronát, mielőtt 33 éves idegen száműzetésbe került volna. Ezért szervezzük meg a túrát 2005 óta minden évben, hol nyilvánosan, hol zártkörűen, tavaly viszont teljesítménytúrává alakítottuk, idén pedig tovább bővítettük, ugyanis a 22 és a 45 km-es táv mellett ez évben már egy családbarát 13 km-es távon is indulhatnak azok, akik a megemlékezést egy közös családi túrázással kötnék össze - írják a szervezők, további tudnivalók a HVIM honlapján.