Anyaország :: 2026. július 14. 12:11 ::

Döntött az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről

Döntött kedden az Országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről; a törvényjavaslatot 136 képviselő támogatta, ellene senki nem voksolt, míg 53-an tartózkodtak a szavazásnál.

Az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításának lényege, hogy újabb kategóriát vezet be az orosz és a Nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extraprofitadó esetében.

A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították a különadót, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50 százalék lesz, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95 százalékos közteher.

A javaslat parlamenti vitájában elhangzott: a módosítás indoka, hogy a különadó alapját jelentő árkülönbség ez év eleje óta rendkívül hektikusan mozog. A geopolitikai feszültségek, a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult hiány hatására az orosz olaj ára is hirtelen megemelkedett, majd a térségben uralkodó logisztikai feszültségek enyhülése eredményeképpen csökkenő tendenciát mutat.

Elfogadták az új magyar-szlovák szénhidrogén-szállító vezeték koordinátáit

A parlament 189 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetését célzó javaslatot.

Az indoklásban az áll, hogy a 2022. óta zajló orosz- ukrán konfliktus kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia kőolajtermék-ellátására.

A két ország kormányai pedig egyetértenek abban, hogy az energiabiztonság növelésének érdekében egy új szénhidrogéntermék-vezetéket kell létesíteni Százhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a Mol Dunai Olajfinomítót és a Slovnaft Olajfinomítót köti össze. A módosítás a vezeték koordinátáival egészíti ki a megállapodást.

Visszakerül az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálása a NEAK feladatai közé

A képviselők 143 igen voks és 46 tartózkodás mellett elfogadták a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását.

A döntés értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) átveszi az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány-Strattmann László Alapítványtól.

A törvényjavaslat általános vitájában Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára azzal indokolta a módosítás szükségességét, hogy az előző kormány által létrehozott Batthyány-Strattmann László Alapítvány mint intézményi modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Működését visszatérő problémák kísérték, nem rendelkezett azokkal a finanszírozási eszközökkel és árkontroll-mechanizmusokkal, amelyekkel a NEAK igen. Az államtitkár érvelése szerint a betegek érdekeit legjobban szolgáló, szakmailag megalapozott és pénzügyileg fenntartható rendszer hosszú távon leginkább a NEAK keretein belül biztosítható.

(MTI)