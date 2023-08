Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. augusztus 31. 10:03 ::

Miközben a Novák-Zelenszkij páros a helyzet javulásával hiteget, utóbbiék épp a Rákóczi elukránosításán dolgoznak

A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Középiskolában nemrégiben történt igazgatóváltás mögötti motivációról eddig is sejtették az ott tanító magyar pedagógusok, hogy a magyar nyelv módszeres, fokozatos eltüntetéséről és az oktatás elukránosításáról lehet szó. Az új igazgató, Pauk Marija most mindezt félreérthetetlenül meg is erősítette az intézmény szakszervezeti gyűlésén.



Zelenszkijjel "megállapodtunk, hogy a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogai kapcsán mielőbbi előrelépést érünk el" - írta Novák a találkozó után... Nos, valahogy így működik ez a gyakorlatban

Az év elején egy friss rendeletre hivatkozva a II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, Schink Istvánt indoklás nélkül, egyik napról a másikra menesztették, majd – mint az augusztusban kiderült – helyére az ukrán Pauk Mariját nevezték ki.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban tiltakozott amiatt, hogy sem a magyar közösséghez, sem az iskolához nem kötődő igazgatót nevezett ki a Munkácsi Városi Tanács.

Az Index megkereste az iskola egyik tanárát, Molnár Krisztiánt, aki elmondta, sokkhatásként érte a tanárokat, mikor egyik pillanatról a másikra leváltották az igazgatót – főleg annak fényében, hogy teljesen érthetetlen volt számukra a váltás mögötti motiváció. Az ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban Molnár Krisztián akkor azt mondta, nem kizárt, hogy jövőre már ukrán nyelven kell tanítania diákjait.

Mint fogalmazott, az új igazgató kinevezése része lehet a magyar iskola elukránosításának.

Molnár Krisztián akkor még nem tudhatta, hogy ennél pontosabban nem is találhatta volna fején a szöget.

Ki akarják irtani a magyar oktatást

A II. Rákóczi Ferenc Középiskola Szakszervezeti Iskola csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében számolt be róla, hogy az új igazgató egyértelműen kijelentette, amit eddig csak sejtettek.

– Szakszervezeti gyűlésünkön a kinevezett igazgató és helyettese jelezte, rövid távú céljuk az iskola ukránosítása, a magyar idegen nyelvként oktatása, már most szeptembertől ukrán első osztály indítása, a tantárgyak egy részének ukránul oktatása – olvasható a bejegyzésben.

A tantestület határozott tiltakozásával és egységes kiállásával sikerült elérni, egyelőre ne induljon ukrán tannyelvű osztály, és a tanítás nyelve is magyar maradjon, de az immár tisztán látható, hogy „a városvezetés terve a magyar oktatás mielőbbi megszüntetése iskolánkban”.

