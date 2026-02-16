Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. február 16. 15:54 ::

Magyarellenességgel és kettős mérce alkalmazásával vádolja az FK Csíkszereda a román hivatásos ligát

Magyarellenességgel és kettős mérce alkalmazásával vádolja a román első osztályú bajnokságot szervező hivatásos ligát (LPF) a székelyföldi FK Csíkszereda, ezért levélben fordul a liga elnökéhez a magyar és székely jelképek miatt kirótt bírságok miatti panaszával - jelentette be Szondy Zoltán klubelnök hétfőn sajtótájékoztatón Csíkszeredában.

A székelyföldi klub elnöke felidézte, hogy a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) úgy bírságolta több alkalommal egyre nagyobb összegekre a csíkszeredai klubot, hogy szurkolói nem követtek el erőszakos cselekedeteket. "Úgy vagyunk mi a legfegyelmezetlenebb és a legtöbbet büntetett klub Romániában, hogy gyakorlatilag nem követtünk el fegyelmezetlenséget" - fogalmazott Szondy.

Rámutatott: a székelyföldi klubot "egy darab magyar zászlóért" és "egy darab székely zászlóért" büntetik folyamatosan, melyek a szurkolóik, a Lokálpatrióták "tárgyai", és melyeket a mérkőzések alatt rendszerint kifeszítenek a lelátón.

Közölte: a két jelképet a szurkolók viszik-hozzák, és a csapat történetének kezdete óta jelen vannak a meccseken, de csak az első osztályba jutás óta szúrnak szemet az LPF által delegált megfigyelőknek.

Szondy Zoltán szerint a klub az élvonalba jutás óta rendszerszintű magyarellenességgel szembesül, a liga bizonyíthatóan kettős mércét alkalmaz ellene. "Romániában más zászló miatt még nem büntettek meg senkit" - mondta.

Hozzátette: szinte nincs forduló, ahol ne lennének magyarellenes vagy rasszista bekiabálások, súlyosabb incidensek, melyek fölött rendszerint szemet hunynak a liga megfigyelői. Példaként említette a Craiova és a bukaresti Dinamo közötti mérkőzést, ahol magyarellenes rigmusokat kiabált a magyar nemzetiségű bíró ellen mindkét csapat szurkolótábora, és bár a mérkőzést több tévétársaság is közvetítette, egyik klubot sem büntették meg. "Ez eléggé egyértelmű kettős mérce" - mondta.

A klubelnök azt is sérelmezte, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) harmadik éve nem tárgyalta meg a bukaresti Steaua ellen benyújtott panaszukat, melyben kifogásolják, hogy a klub írásban tiltott be mindennemű magyar feliratot a stadionjában. "Óriási szerencsénkre a bíró azért megengedte, hogy Csíkszereda feliratú mezben a csapat pályára lépjen. Teljesen egyértelmű diszkrimináció" - mondta Szondy, aki szerint a testületnek 30 napon belül kellett volna tárgyalnia a panaszt.

Elmondta: az FK Csíkszeredára kirótt féltucat bírság közül azokat, amelyeket meg lehet fellebbezni, megfellebbezik. Ebben akadály, hogy az óvást csak az indoklás kézhezvétele után lehet benyújtani, és ezeket késnek kiküldeni nekik. Mivel a bírságok halmozódnak, a klubelnök szerint, amit tesznek, "versenyfutás az idővel", mert a halmozódást csak úgy lehet megállítani, ha elfogadják valamelyik óvásukat.

Közölte: levélben fordulnak a fegyelmi bizottság tagjait is delegáló hivatalos liga vezetőségéhez, ismertetve sérelmeiket, és ennek másolatát a FRF-nek is elküldik.

Szondy Zoltán újságírói kérdésre elmondta: a fegyelmi bizottság eddig összesen 103 906,25 lejre (1 lej = 74 forint) bírságolta a csíkszeredai klubot. Mint közölte, ebből a 20 ezer lejnél alacsonyabb bírságokat - 5000, 7500, 11 250 és 16 875 lejt - kifizették, mivel nem volt óvási lehetőség. A két legutóbbi magasabb - 25 312,50 és 37 968,75 lejes - bírságot megfellebbezték.

Szondy elmondta: mivel az óvást ugyanazok fogják elbírálni, akik kirótták, nem számít változásra, de végleges ítélet esetén a svájci sportdöntőbírósághoz fordulhatnak.

Arról is beszámolt, hogy a futballklub a csendőrség által kirótt két bírságot sem fizette ki, azokat bíróságon támadták meg, az első tárgyalás március 6-án lesz.

Közölte: klubelnökként nem akarja kitiltani a magyar és a székely zászlót a stadionból, ellenben azt sem szeretné, ha emiatt a csapat nem tudna hazai pályán játszani, így nem kizárt, hogy kompromisszumos megoldást kell keresni. Tájékoztatása szerint a következő bírság már a maximális 70 ezer lej lehet, mely után más szankciók - szektorbezárás vagy stadionbezárás - következnek.

Szondy Zoltán megköszönte a Ferencvárosnak és a Honvédnak a 25 ezer lejes bírság kifizetéséhez nyújtott támogatást, és közölte: egyelőre nem fizették ki, mivel várják az óvásuk utáni döntést.

(MTI)