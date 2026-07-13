Elcsatolt részek, Videók :: 2026. július 13. 15:28 ::

Interaktív bemutatókat is kínáló huszármúzeum nyílt Parajdon

Interaktív bemutatókat is kínáló huszármúzeum nyílt az erdélyi Parajdon, a kiállítás elsősorban az 1870-es évektől az első világháborúig tartó időszakot mutatja be, amikor a huszárság fénykorát élte - számolt be hétfőn a Hargita Népe napilap.

A Hargita megyei község művelődési házának egyik szárnyában megnyílt múzeum Tamás Gellért parajdi huszár és gyűjtő kezdeményezésére jött létre. A Parajdi Huszármúzeumot a kozák huszárhagyományokat ápoló gyűjtőtársával, Edgar Berezovich-csal közösen nyitotta meg.

Tamás Gellért a székelyföldi lapnak elmondta: katonacsaládból származik, és gyermekkora óta gyűjti a huszárokhoz kapcsolódó tárgyakat. Gyűjteményét számos hagyaték is gazdagította, és az elmúlt másfél évtizedben aukciókon, vásárokon és külföldi útjai során bővítette kollekcióját, melyet végül szülőfalujában tett közkinccsé.

A kiállítótérben az Osztrák-Magyar Monarchia huszárságának felszerelése látható a közlegényekétől a magas rangú tisztekéig: egyenruhák, csákók, kardok, szablyák, kitüntetések, dokumentumok, festmények és a katonák mindennapi használati tárgyai.

A mintegy ezerdarabos gyűjtemény folyamatosan bővül. A legkülönlegesebb darabok között teljes huszárhagyatékok, egy eredeti 1848-as agyagfalvi kiáltvány, egy 1932-es pólókupa és egy monarchiabeli huszárcsizmakrém is megtalálható.

A Parajdi Huszármúzeum naponta 10 és 16 óra között látogatható. A létesítmény élő múzeumként is működik, a két üzemeltető kozák huszárbemutatókat tart, egyenruha, felszerelés, vívás, katonai táncok és énekek bemutatását vállalja.

Terveik között szerepel egy korhű huszárélettér kialakítása is, amely még közelebb hozná a látogatókhoz a XIX. századi katonai életet. A működtetők ugyanis nemcsak őrzik, hanem ápolják is a huszárhagyományokat: lovakat tartanak, vívnak, szakirodalmat olvasnak, megvitatják a korszak történelmi kérdéseit. Példájukon keresztül szeretnék átadni a fiatalok a huszárság és a katonai életforma szeretetét - mondta Tamás Gellért a székelyföldi lapnak.

(MTI)