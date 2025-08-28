Videók :: 2025. augusztus 28. 19:37 ::

A Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (1. rész)

Toroczkai László most induló sorozatában hangfelvételekkel, bűnbánó végrehajtókkal folytatja a végrehajtó maffia leleplezését. Ebből a sorozatból kiderül, hogy valójában nem Schadl György, a Végrehajtói Kar volt elnöke állt a végrehajtó maffia csúcsán, hanem fideszes politikusok is felette voltak, államtitkárok, miniszterek nevei is el fognak hangozni. Magyarul, a végrehajtó maffia maga a Fidesz volt, és az a mai napig. Ezért nem hajlandó Orbán Viktor elfogadni a Mi Hazánk javaslatát, és átalakítani a végrehajtói rendszert nonprofittá.