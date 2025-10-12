Videók :: 2025. október 12. 18:37 ::

"Azt hiszik, köztünk nincsenek kannibálok?"

Az előző részből megtudhattuk, hogy „bármire képesek a rokonok...”. A tulajdonos Jutka pedig keserű tapasztalások útján, de egy életre megtanulta, hogy megválogassa, kit is enged be a portájára. Az ingyenélők nem csak megszállva tartották az ingatlant, hanem gusztustalan életmódjukkal az egész környék életét is megkeserítették. A Bűnvadászok beavatkozása látványosan felgyorsította az eseményeket, de a „játéknak” még nincs vége.

Vajon végleg eltűnik az élősködő horda, vagy a rendőrség bevédi őket? Vagy megint jön a szokásos balhé és idegállapot?

Most kiderül, hogyan végződött a Bűnvadászok keszthelyi küldetése.