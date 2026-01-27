Videók :: 2026. január 27. 11:50 ::

YouTube-csatornát indított a Nemzeti Jogvédő Szolgálat

A 2004 óta működő hazafias jogvédő szervezet, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) elindította önálló YouTube-csatornáját és egyben első podcast adását is Nemzeti Jogvédő Podcast címmel, amelyben legalább havonta egy alkalommal mutatjuk be nemzeti jogvédő küzdelmeinket és értékeljük a jogilag releváns hazai, külhoni és külföldi történéseket nemzeti jogvédő szemmel - írják közleményükben.

A Nemzeti Jogvédő Podcast 1. adásában dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a 2025-ben vívott sikeres nemzeti jogvédő küzdelmek ismertetése mellett megemlékezik a nemrég elhunyt kiváló jogászról, közíróról, néhai dr. Drábik Jánosról, az NJSZ tiszteletbeli tagjáról, majd néhány rövidebb nemzeti jogvédő hírt oszt meg a nézőkkel, és több jelentős nemzeti jogvédő jogi eljárásról is beszámol, amelyek között melyek között exkluzív tartalom is helyet kapott. Tájékoztatás is elhangzik egy kiemelt jelentőségű, fontos új kezdeményezésről a Nemzeti Jogvédő Szolgálat junior nemzeti jogvédő programjáról.

A műsorban szóba kerül többek között, hogy:

- miért kell fellépni a Benes-dekrétumok felvidéki földrabló alkalmazása, bírálhatatlansága ellen, miért fontos a polgári engedetlenség, a felvidéki magyarok önrendelkezése és a trianoni status quo tagadása, meghaladása,

- miként adták át az NJSZ kárpátaljai magyarok jogfosztásáról szóló angol nyelvű emberi jogi jelentését Strassburgban az Európai Parlament Minority Intergroup ülésén az ENSZ kisebbségügyi rapportőre, prof. Nicolas Levrat részére, és mi ennek a jelentősége,

- miért lobog az Európai Parlament strassburgi épülete előtt főhelyen az ukrán zászló,

- az Euronewsban miként ítélték el az Európai Bíróság azonos nemű párok házasságának kötelező elismeréséről szóló veszélyes ítéletét,

- hogyan zajlik már sokadik éve a nemzeti jogvédők által védett hazafiak jogi küzdelme az LMBTQP-lobbi ellen egy kemény büntetőperben – a Budaházy és társai-ügy folytatódik február 17-én,

- miért fontos a trianoni és párizsi diktátumok revízióját célzó civil mozgalom, a Igazságot Magyarországnak Szövetség (igazsagot.com) működése és a revíziós eredmények megünneplése,

- milyen nemzeti jogvédő bevetések voltak a normalitáspártiak mellett a tavalyi illegális gender-propaganda felvonulások során és a NJSZ büntetőfeljelentései a Budapest Pride és Pécsi Pride miatt miként vezettek a Karácsony Gergely és egy Soros-ügynök elleni vádemeléshez,

- miként sikerült elítéltetni a 2020-as Kitörés túra résztvevőire támadó antifákat, és miként sikerült jelentős összegű sérelemdíjat kiharcolni a támadóktól az egyik felvidéki jogsértett túrázó honleány részére,

- évente mennyiből gazdálkodik az álcivil liberális Magyar Helsinki Bizottság és a hazafias jogvédő Nemzeti Jogvédő Szolgálat,

- miért fontos az idén elinduló junior nemzeti jogvédő képzési program, amelynek keretében joghallgatók részére nemzeti jogvédő szemléletű gyakorlati és elméleti képzést tart a Nemzeti Jogvédő Szolgálat neves oktatók bevonásával.