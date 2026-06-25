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Urán tárolásáért ítéltek el egy cégvezetőt Pécsen
20:41
Tarr Zoltán szerint kódnyelven beszéltek az NKA-ügy közpénzeiről, "uszoda" volt az elosztott pénz fedőneve
20:26
Másfél év után befejeződött Netanjahu bírósági meghallgatása az ellene hat éve folyó korrupciós perben
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A dolgozók 80 százaléka sztrájkol a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári és pécsi telephelyén
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esetet
Videók
,
Antimagyarizmus
::
2026. június 25. 08:21
::
Hozzászólások
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09:03
Közpénz(lopás) nélkül nem megy: a legprimitívebb propagandát toló megafonosokat is eldobták, mint a rongyot
08:21
A zászlóháború folytatódik: a nemzeti jelkép meggyalázásától sem riadt vissza egy
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07:44
Sok kisebb benzinkút zárva tart holnap a Fidesz 2.0 miatt
07:32
Két erős földrengés rázta meg Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek
07:18
Tüzet okozott egy ukrán dróntámadás egy dél-oroszországi olajbázison
06:56
Csaknem 1200 teherhajó vesztegel a Perzsa-öbölben
06:31
Trump: gyorsítani kell az amerikai fegyvergyártást a készletek feltöltéséhez
22:34
"Saját magával nincsen tisztában" - kiderült, hogy Magyar Péternek van egy "transzfób"
minisztere
22:16
Mi lesz veled, Ópusztaszer? - Olvasónk aggódó
levele
21:38
Észak-Korea nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét
21:14
Urán tárolásáért ítéltek el egy cégvezetőt Pécsen
20:41
Tarr Zoltán szerint kódnyelven beszéltek az NKA-ügy közpénzeiről, "uszoda" volt az elosztott pénz fedőneve
20:26
Másfél év után befejeződött Netanjahu bírósági meghallgatása az ellene hat éve folyó korrupciós perben
20:06
A dolgozók 80 százaléka sztrájkol a Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári és pécsi telephelyén
19:42
Karácsony tovább provokál: "az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezik, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep"
19:35
Iráni külügy: a nukleáris létesítmények ellenőrzéséről csak a végleges megállapodásban lesz szó
19:12
Miskolci polgármester: nemcsak elszíneződést, hanem vízminőségromlást is okozott a Szinva patak szennyezése
18:49
Franciaországban azonosították az első ebolás
esetet
18:14
Bűnvadászok-előzetes: férgek
kiirtva!
18:10
Orbán sajtó-helyreigazítási pert vesztett a Spar vezetőjének interjúja kapcsán
18:01
Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét
17:50
Havasi Bertalannak még szoknia kell, hogy az ügyészség már egy másik politikai erő szolgálatában áll
17:41
A Telex és a 444 törzsolvasói szerencsére a jövőben sem dőlnek be a szélsőjobbos
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Hárommilliós "kártérítéssel" és három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik az Erzsébet hídi
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Erre (is) mentek a közpénz-milliárdok: csak a Mandinernél több mint száz ember okádta az Orbán- és Izrael-imádó
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Már jövő héten tárgyalhatja a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot
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