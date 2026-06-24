A hétvégén még a genderideológia jelképei lobogtak az Erzsébet hídon, amely szerdán magyar nemzeti színekbe öltözött a Mi Hazánk Ifjainak köszönhetően, tagjaik napok óta tervezték az akciót. A szervezet a megmozdulás keretében mintegy negyven magyar nemzeti színű zászlót helyezett ki az Erzsébet hídra - az akciót a Magyar Jelen közvetítette.
Nem sajátíthatja ki Budapestet az LMBTQSTB-lobbi!
Novák Előd Fb-bejegyzése:
Magyar zászlókat tűztünk ki a Mi Hazánk Ifjaival az Erzsébet híd mindkét oldalán végig az összes zászlótartóba, mert Budapest mindenkié! Ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa azt egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Aki támogatná a családi büszkeség menetét és más akcióinkat szervező Anya-Ország Alapítványt, bankszámlaszámuk (OTP): 11738008-20814410-00000000