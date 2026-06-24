Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 24. 12:13 ::

Magyar válasz érkezett a Mi Hazánk Ifjaitól Karácsonyék provokációjára

A hétvégén még a genderideológia jelképei lobogtak az Erzsébet hídon, amely szerdán magyar nemzeti színekbe öltözött a Mi Hazánk Ifjainak köszönhetően, tagjaik napok óta tervezték az akciót. A szervezet a megmozdulás keretében mintegy negyven magyar nemzeti színű zászlót helyezett ki az Erzsébet hídra - az akciót a Magyar Jelen közvetítette.

Nem sajátíthatja ki Budapestet az LMBTQSTB-lobbi!

Novák Előd Fb-bejegyzése: